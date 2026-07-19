Οι-big-tech-καλούνται-να-δικαιολογήσουν-τις-δαπάνες-για-ai-καθώς-οι-επενδυτές-εγκαταλείπουν-τις-μετοχές-τους

Η αισιοδοξία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία μόλις πριν από έναν μήνα είχε οδηγήσει τις αγορές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, φαίνεται πλέον να εξασθενεί αισθητά.

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Μετά τη μεγάλη πτώση των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών την περασμένη εβδομάδα και τη γενικευμένη διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο, αυξάνονται οι πιέσεις προς τις εταιρείες που πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) να αποδείξουν στους επενδυτές ότι οι τεράστιες δαπάνες τους αποδίδουν.

Σύμφωνα με το -, η αισιοδοξία γύρω από την AI, η οποία μόλις πριν από έναν μήνα είχε οδηγήσει τις αγορές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, φαίνεται πλέον να εξασθενεί αισθητά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κλάδος της πληροφορικής (Information Technology) κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κλάδων του δείκτη S&P 500, ο οποίος υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 σημείωσε απώλειες 4,1%.

Βασικός παράγοντας της πτώσης ήταν οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, με τον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index (SOX) να υποχωρεί κατά 10%, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Ακόμη και η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 15% την περασμένη εβδομάδα, μετά από πτώση 10% την αμέσως προηγούμενη, διαμορφούμενη πλέον κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και διαγράφοντας περίπου 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας από το υψηλό της.

«Οι επενδυτές αρχίζουν να αισθάνονται άβολα με το ύψος των χρημάτων που δαπανώνται και ανησυχούν ότι δημιουργείται μια φούσκα», δήλωσε ο Τζέικ Σελτζ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτό που χρειάζεται να δούμε είναι μια εκ νέου επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων», πρόσθεσε.

Καθώς αυξάνεται ο σκεπτικισμός για τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers), οι επενδυτές θα εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου τις επόμενες δύο εβδομάδες, αναζητώντας αποδείξεις ότι οι τεράστιες αυτές επενδύσεις αποφέρουν ουσιαστικές αποδόσεις.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ξεκινά την Τετάρτη, με τις Tesla και Alphabet (Google).

Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν οι Microsoft, Meta Platforms, Apple και Amazon.

Συνολικά, οι έξι αυτές εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του δείκτη S&P 500, ενώ η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της αργότερα μέσα στον επόμενο μήνα.

Υψηλό το διακύβευμα

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τον τεχνολογικό κλάδο. Ο δείκτης που παρακολουθεί τις μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» εμφανίζει φέτος χαμηλότερη απόδοση από τον S&P 500, κάτι που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για την ομάδα των τεχνολογικών κολοσσών που πρωταγωνίστησε στην άνοδο της Wall Street κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες σχετικά με το ύψος των επενδύσεων πλήττουν ιδιαίτερα τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες ήταν οι βασικοί ωφελημένοι από τη μαζική ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους συντελεστές της ανόδου κατά 8,9% του S&P 500 από τις αρχές του έτους.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών αυτή την εβδομάδα στρέφεται στην Alphabet, καθώς η μητρική εταιρεία της Google θεωρείται ευρέως ένας από τους βασικούς κερδισμένους της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στη δημοτικότητα του chatbot Gemini, στα ιδιόκτητα τσιπ για κέντρα δεδομένων και στη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud computing.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων έχει σημαντικό κόστος.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capital expenditures – capex) της Alphabet εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστούν φέτος, φτάνοντας τα 187 δισ. δολάρια. Όπως και άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, η εταιρεία στρέφεται ολοένα περισσότερο στις αγορές ομολόγων και μετοχών για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών. Η μετοχή της Alphabet υποχώρησε κατά 6,5% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η εταιρεία βρίσκεται μήνες πίσω από το χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του Gemini 3.5 Pro, του ισχυρότερου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 11% από τις αρχές του έτους, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 14% από το υψηλό που σημείωσε τον Μάιο.

Πιέσεις και στους υπόλοιπους τεχνολογικούς κολοσσούς

Το επενδυτικό κλίμα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένο για τις υπόλοιπες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

• Η Microsoft προέρχεται από τον χειρότερο μηνιαίο απολογισμό της από το 2000 και καταγράφει απώλειες 19% από τις αρχές του έτους.

• Η Meta Platforms κινείται ελαφρώς χαμηλότερα το 2026, παρά την ανάκαμψη του Ιουλίου που τροφοδοτήθηκε από την αισιοδοξία γύρω από τα σχέδιά της να διαθέτει προς ενοικίαση υπολογιστική ισχύ.

• Η Amazon ενισχύεται κατά 7,1% από την αρχή του έτους και η Nvidia κατά 8,8%, αποδόσεις που παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του δείκτη Nasdaq 100.

«Έρχεται κάποια στιγμή που τα κέρδη αμφισβητούνται τόσο έντονα, ώστε δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί τόσο υψηλός πολλαπλασιαστής αποτίμησης για αυτές τις μετοχές», δήλωσε ο Τοντ Άλστεν, επικεφαλής επενδύσεων της Parnassus Investments.

«Θα δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα μικτά περιθώρια κέρδους των υπηρεσιών cloud, στην τιμολογιακή πολιτική και στο πόσα έσοδα από τεχνητή νοημοσύνη παράγονται για κάθε δολάριο υπολογιστικής ισχύος που επενδύεται», πρόσθεσε.

Οι αποτιμήσεις υποχωρούν

Οι αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχουν μειωθεί αισθητά. Ο δείκτης - Magnificent 7 διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη 24 φορές τα αναμενόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, έναντι 33 φορές τον περασμένο Οκτώβριο και 29 φορές στις αρχές του έτους.

Αντίστοιχα, ο δείκτης Nasdaq 100 διαπραγματεύεται περίπου στις 22 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών.

Σύμφωνα με τον Άλστεν, η αποκλιμάκωση των αποτιμήσεων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχει μεταφέρει τον επενδυτικό κίνδυνο σε άλλα τμήματα της χρηματιστηριακής αγοράς που έχουν σημειώσει εκρηκτική άνοδο, όπως οι εταιρείες ημιαγωγών.

Ο ίδιος, του οποίου η Parnassus Investments διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 45 δισ. δολαρίων, εκτιμά ότι οι υπερβολικές αποτιμήσεις και η αυξημένη μεταβλητότητα αποτελούν πλέον μεγαλύτερη ανησυχία για τον κλάδο των τσιπ, ο οποίος έχει επωφεληθεί περισσότερο από το επενδυτικό κύμα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης ημιαγωγών SOX σε τροχιά διόρθωσης μετά το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Philadelphia Semiconductor Index (SOX) έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο μέσα στο 2026, καθώς μεγάλο μέρος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης κατευθύνεται στις εταιρείες που τον απαρτίζουν.

Ο δείκτης, ο οποίος περιλαμβάνει 30 εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, καταγράφει κέρδη περίπου 65% από τις αρχές του έτους, με μόλις μία μετοχή να βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος.

Ωστόσο, μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού τον περασμένο μήνα, ο SOX έχει υποχωρήσει κατά περίπου 20%, εισερχόμενος τεχνικά σε bear market (πτωτική αγορά). Παράλληλα, η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί αισθητά, καθώς τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ο δείκτης κατέγραψε ημερήσιες μεταβολές άνω του 2% σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση.

Ούτε τα καλά αποτελέσματα καθησύχασαν την αγορά

Ακόμη και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση του SOX.

• Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ κατ’ εντολήν στον κόσμο, αύξησε τις προβλέψεις της για τα φετινά έσοδα.

• Το ίδιο έκανε και η ASML Holding, η οποία κατασκευάζει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ημιαγωγών.

• Παράλληλα, τα αποτελέσματα της IBM έδειξαν ότι οι πελάτες της δίνουν πλέον προτεραιότητα στις επενδύσεις σε servers και ημιαγωγούς, αντί για κεντρικούς υπολογιστές (mainframes) και λογισμικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί.

«Θα ήμουν πιο προσεκτικός»

Ο Todd Ahlsten, επικεφαλής επενδύσεων της Parnassus Investments, εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκρατημένος.

«Θα ήμουν πιο προσεκτικός αυτή την περίοδο εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων. Ορισμένες μετοχές, ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με τις υποδομές AI, δείχνουν πιθανώς να έχουν φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Οι αποτιμήσεις τους βασίζονται στην προσδοκία πολύ ταχύτερης ανάπτυξης, η οποία ίσως τελικά να μην αποδειχθεί τόσο ισχυρή όσο περίμενε η αγορά.»

Η αγορά αμφισβητεί πλέον τη βιωσιμότητα του ράλι

Παρότι οι εταιρείες μνήμης και αποθήκευσης δεδομένων ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της χρονιάς, η Wall Street αρχίζει να αμφιβάλλει για το κατά πόσο τα εντυπωσιακά κέρδη μπορούν να διατηρηθούν.

Η αδιάκοπη ζήτηση από τους κατασκευαστές κέντρων δεδομένων δημιούργησε ελλείψεις προϊόντων και εκτόξευσε τις τιμές, όμως οι επενδυτές πλέον ανησυχούν ότι ο κύκλος αυτός ίσως πλησιάζει στην κορύφωσή του.

«Ο κύκλος δεν έχει τελειώσει»

Παρά τις ανησυχίες, ο Jake Seltz της Allspring Global Investments εξακολουθεί να διατηρεί αισιόδοξη στάση.

Εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες cloud computing εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, γεγονός που θα στηρίξει τόσο τα έσοδα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών όσο και τις μετοχές που σχετίζονται με τις υποδομές AI.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε αυτές τις μετοχές να υποχωρούν για μερικές εβδομάδες ή μήνες και στη συνέχεια να ανακάμπτουν. Θα αξιοποιούσα κάθε περίοδο αδυναμίας για να αυξήσω τις θέσεις μου. Ο κύκλος δεν έχει τελειώσει ακόμη. Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη δύο περίπου χρόνια πολύ καλών αποδόσεων, αν και η μεταβλητότητα θα συνεχίσει κατά διαστήματα να τρομάζει την αγορά.»