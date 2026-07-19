alibaba:-Παρουσίασε-δοκιμαστική-έκδοση-του-μοντέλου-ΤΝ-qwen3.8-max

Σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των κορυφαίων προηγμένων μοντέλων AI παγκοσμίως και υπολείπεται μόνο του Fable 5 της Anthropic.

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Η Alibaba Group Holding παρουσίασε μια δοκιμαστική έκδοση του κορυφαίου μοντέλου της τεχνητής νοημοσύνης, Qwen3.8 Max, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των κορυφαίων προηγμένων μοντέλων AI παγκοσμίως και υπολείπεται μόνο του Fable 5 της Anthropic.

Η κυκλοφορία του νέου μοντέλου την Κυριακή πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του ιδιαίτερα ισχυρού μοντέλου Kimi K3 από την κινεζική νεοφυή εταιρεία Moonshot AI. Οι επιδόσεις του Kimi K3 θεωρούνται ανταγωνιστικές με εκείνες των κορυφαίων μοντέλων της Anthropic και της OpenAI, συμβάλλοντας στην ανατροπή των αντιλήψεων για τις δυνατότητες της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές.

Οι προγραμματιστές μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στο Qwen3.8 Max μέσω των πλατφορμών ανάπτυξης λογισμικού της Alibaba, μεταξύ των οποίων και η Qoder. Η εταιρεία με έδρα το Χανγκζού ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμα σήμερα.

Η Alibaba σχεδιάζει να διαθέσει σύντομα το μοντέλο ως open-weight, επεκτείνοντας την πρόσβαση πέρα από τη δοκιμαστική έκδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Qwen3.8 Max διαθέτει 2,4 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, χωρίς να δοθούν περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Για λόγους σύγκρισης, το Kimi K3 της Moonshot διαθέτει 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους.

Παράλληλα, ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου πέτυχε πρόσφατα μια σημαντική επιχειρηματική επιτυχία, καθώς οι κινεζικές αρχές ενέκριναν τη λειτουργία του Apple Intelligence στην Κίνα, με την Alibaba να αποτελεί τον τεχνολογικό συνεργάτη της Apple για την παροχή των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας στην κινεζική αγορά.