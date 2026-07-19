boeing:-Εστιάζει-στην-αύξηση-παραγωγής-και-όχι-στις-νέες-παραγγελίες

Η αύξηση της παραγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας και την ικανότητά της να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια Airbus.

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Η επικεφαλής του τμήματος εμπορικών αεροσκαφών της Boeing δήλωσε την Κυριακή ότι η εταιρεία εστιάζει στην αύξηση και τη βελτίωση της παραγωγής αεροσκαφών και όχι στην ανακοίνωση παραγγελιών.

«Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών είναι εξαιρετικά ισχυρό. Η ζήτηση δεν αποτελεί πρόβλημα για εμάς. Εάν ανακοινώσουμε κάποιες παραγγελίες στην πορεία, θα το γιορτάσουμε μαζί με τους πελάτες μας, εφόσον το επιθυμούν και εκείνοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Stephanie Pope, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boeing Commercial Airplanes, κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ενόψει της Αεροπορικής Έκθεσης του Φάρνμπορο, αναφέρει το Reuters.

Αντ’ αυτού, δήλωσε ότι η προτεραιότητα της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών «είναι να ακούσει» τους πελάτες και τους προμηθευτές στη διεθνή έκθεση που πραγματοποιείται ανά διετία και συγκεντρώνει στελέχη από πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

«Θα επιδιώξουμε να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και, στη συνέχεια, θα τους ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας», ανέφερε.

Η αύξηση της παραγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας και την ικανότητά της να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια Airbus – η οικογένεια αεροσκαφών A320 της οποίας έχει σημειώσει υψηλότερες πωλήσεις από το 737 MAX της Boeing στην κερδοφόρα αγορά αεροσκαφών στενής ατράκτου.

Το μοντέλο 737 αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του τμήματος εμπορικών αεροσκαφών της Boeing. Η αύξηση του ρυθμού παραγωγής κρίνεται απαραίτητη για την αποπληρωμή του καθαρού χρέους της εταιρείας, ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η Boeing δίνει τεράστια έμφαση στους ρυθμούς παραγωγής», δήλωσε ο Tony Bancroft, αναλυτής του επενδυτικού ομίλου Gabelli Funds.

Η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών εξετάζει έναν νέο γύρο αυξήσεων στην παραγωγή του κορυφαίου σε πωλήσεις 737 MAX, αφού έλαβε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές τον Μάιο για αύξηση της παραγωγής στα 47 αεροσκάφη τον μήνα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε ένα πρωτοφανές ανώτατο όριο παραγωγής στην αμερικανική εταιρεία, λίγο μετά από ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήσει το 2024, το οποίο αποκάλυψε εκτεταμένες ελλείψεις στην ασφάλεια και την ποιότητα της παραγωγής της Boeing.

«Αξιοποιούμε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και την αξιολόγηση κινδύνων ασφαλείας για να προσδιορίσουμε πότε θα έχουμε σταθεροποιηθεί και θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον επόμενο ρυθμό παραγωγής», δήλωσε η ίδια.

«Η ομάδα μου εστιάζει στη σταθεροποίηση του ρυθμού στα 47 αεροσκάφη. Μόλις φτάσουμε στα 47, θα προχωρήσουμε στα 52 και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε» περαιτέρω αυξήσεις των ρυθμών παραγωγής.

Φωτογραφία @AP