moonshot-ai:-Έτοιμη-για-ipo-εντός-του-ερχόμενου-εξαμήνου

Η κινεζική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης έφερε τα πάνω – κάτω με την κυκλοφορία του Kimi K3.

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Η Moonshot AI έχει ενημερώσει τους επενδυτές της ότι προετοιμάζεται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO) μέσα στους επόμενους έξι μήνες, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα στις κεφαλαιαγορές μετά την επιτυχία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, το οποίο ανέτρεψε τις αντιλήψεις της αγοράς για τις ταχέως αναπτυσσόμενες δυνατότητες της Κίνας στον τομέα της AI και προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η κινεζική νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη διανείμει στους μετόχους της το σχέδιο απόφασης, ζητώντας την έγκρισή τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η έναρξη της σχετικής διαδικασίας σηματοδοτεί ότι η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Παράλληλα, η Moonshot βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός νέου γύρου χρηματοδότησης, ο οποίος ενδέχεται να αποτιμήσει την τριετή εταιρεία σε περισσότερα από 30 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτίμησε ότι η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για την είσοδο στο χρηματιστήριο, καθώς τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (Annual Recurring Revenue – ARR), βασικός δείκτης των μελλοντικών πωλήσεων, ανήλθαν στα 300 εκατ. δολάρια τον Ιούνιο.

Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα της συμφωνίας, σημείωσαν επίσης ότι η Moonshot είχε ήδη φτάσει σε ARR ύψους 200 εκατ. δολαρίων τον Απρίλιο, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το - News.

Στην πρώτη γραμμή της κινεζικής ΑΙ

Η Moonshot AI είχε ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πριν από την κυκλοφορία του Kimi K3 την περασμένη εβδομάδα, ενός πιο προηγμένου μοντέλου ανοιχτών βαρών (open-weight), το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, υπερέχει όλων των ανταγωνιστών ως προς τις συνολικές δυνατότητες, με μοναδικές εξαιρέσεις τα Claude Fable 5 της Anthropic και GPT-5.6 της OpenAI.

Το νέο μοντέλο εντυπωσίασε πολλούς αναλυτές τόσο για τις επιδόσεις του όσο και για το μέγεθός του, καθώς διαθέτει 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους. Πρόκειται για μοντέλο open-weight, δηλαδή τα βάρη (παράμετροι) του είναι διαθέσιμα στους χρήστες για λήψη, προσαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη.

Μια δημόσια εγγραφή θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο για τη ραγδαία αναπτυσσόμενη νεοφυή εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 από τον Γιανγκ Ζιλίν, πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Tsinghua, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν τόσο στη Meta Platforms όσο και στη Google της Alphabet.

Η κινεζική ονομασία της εταιρείας είναι Dark Side of the Moon (Η Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης), εμπνευσμένη από το αγαπημένο άλμπουμ των Pink Floyd του ιδρυτή της.

Η νεοφυής εταιρεία με έδρα το Πεκίνο άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ νωρίτερα φέτος και έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις China International Capital Corp. (CICC) και Goldman Sachs για την ανάληψη της δημόσιας εγγραφής, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του - News.

Το κινεζικό μέσο PEdaily μετέδωσε το Σάββατο πληροφορίες σχετικά με το πιθανό χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής της Moonshot στο χρηματιστήριο.

Από την ίδρυσή της, η Moonshot δραστηριοποιούνταν στη σκιά πιο γνωστών εταιρειών, όπως η DeepSeek, η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Silicon Valley το 2025 με την παρουσίαση ενός ιδιαίτερα ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης.

Παρ’ όλα αυτά, η Moonshot έχει παραμείνει στην πρώτη γραμμή της κινεζικής βιομηχανίας AI, μαζί με άλλα δυναμικά ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες, όπως η Qwen της Alibaba Group, η MiniMax και η Z.AI.