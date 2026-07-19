samsung:-Κόβει-θέσεις-εργασίας-στις-ΗΠΑ,-προσφέρει-μετακίνηση-εργατικού-δυναμικού

Η νοτιοκορεατική εταιρεία μεταφέρει την έδρα της από το Νιου Τζέρσεϊ στο Τέξας. Εκρηκτική άνοδος κερδών στα τσιπ λόγω ΑΙ, ζημιές στον κλάδο κινητής τηλεφωνίας.

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Η Samsung Electronics προχώρησε σε περικοπές θέσεων εργασίας στις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν τις οθόνες, τα κινητά τηλέφωνα και άλλα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, επηρεάζοντας κυρίως εργαζομένους στις πολιτείες του Νιου Τζέρσεϊ και του Τέξας, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία ανέφερε την Κυριακή, σε ανακοίνωσή της προς το Reuters, ότι 739 θέσεις εργασίας στο Ένγκλγουντ Κλιφς του Νιου Τζέρσεϊ επηρεάζονται από τα σχέδια της Samsung Electronics America (SEA) – της θυγατρικής που δραστηριοποιείται στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και δεν περιλαμβάνει τον κλάδο των ημιαγωγών – να μεταφέρει την έδρα της στο Τέξας.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η πλειονότητα των εργαζομένων που επηρεάζονται έλαβε πρόταση για μετακίνηση στη νέα έδρα, ενώ άλλοι απολύθηκαν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στα γραφεία της Samsung Electronics America (SEA) στο Πλέινο του Τέξας, περίπου 100 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και προσωπικό του τμήματος κινητής τηλεφωνίας, απολύθηκαν, σύμφωνα με μία πηγή που δήλωσε ότι συγκαταλέγεται στους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους. Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι περικοπές προσωπικού, παρότι συνδέονται με τη μεταφορά της εταιρικής έδρας, αναδεικνύουν τις διαφορετικές επιδόσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων της Samsung. Ενώ ο κλάδος των ημιαγωγών καταγράφει ιστορικά υψηλά κέρδη, οι μονάδες καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς το αυξημένο κόστος των τσιπ επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία τους.

Η απόφαση της Samsung να μεταφέρει την έδρα της Samsung Electronics America (SEA) προκαλεί εντύπωση, καθώς οι εργαζόμενοι της εταιρείας στο Νιου Τζέρσεϊ είχαν μετακομίσει στα νέα γραφεία τους με ιδιαίτερη επισημότητα πριν από λιγότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού βουλευτή Τζος Γκότχαϊμερ, ο οποίος είχε παραστεί στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων τον περασμένο Σεπτέμβριο, η SEA απασχολεί περίπου 1.200 εργαζομένους στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αν και η ακριβής έκταση των απολύσεων δεν έχει γίνει γνωστή, έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters δείχνουν ότι η εταιρεία ενημέρωσε ορισμένους εργαζομένους στις 30 Ιουνίου για μια «εταιρική αναδιάρθρωση με μείωση προσωπικού σε όλο τον οργανισμό», επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει «σημαντικός αριθμός επηρεαζόμενων εργαζομένων».

Παράλληλα, αναρτήσεις στο LinkedIn, τις οποίες εξέτασε το Reuters, δείχνουν ότι περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων ανώτερα στελέχη των τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ στο Τέξας και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και ορισμένοι εργαζόμενοι σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι απολύθηκαν ή αποχώρησαν από την εταιρεία.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις περικοπές θέσεων εργασίας στη Samsung Electronics America δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της, η Samsung ανέφερε ότι η μεταφορά της έδρας της SEA «ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές στη δομή του ανθρώπινου δυναμικού, όπως περιπτώσεις εργαζομένων που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή αναδιοργάνωση ορισμένων λειτουργιών, ώστε οι θέσεις εργασίας να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες της εταιρείας».

Εκρηκτική άνοδος στα τσιπ, αλλά πιέσεις στα κινητά

Η Samsung έχει ήδη προαναγγείλει ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να αυξηθούν περίπου 19 φορές σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέες μονάδες παραγωγής ημιαγωγών.

Αντίθετα, ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας εκτιμάται ότι θα καταγράψει την πρώτη ζημιογόνο χρήση στην ιστορία του, καθώς αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από την Apple.

Ταυτόχρονα, κινεζικές εταιρείες όπως η TCL και η Hisense ενισχύουν την παρουσία τους στις αγορές των τηλεοράσεων και των οικιακών συσκευών, αυξάνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στη Samsung.

Επιπλέον, η εκτίναξη του κόστους των ημιαγωγών λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιβαρύνει την κερδοφορία σε ολόκληρο τον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων της εταιρείας.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στη Samsung ακολουθούν την τάση που έχουν υιοθετήσει και άλλοι μεγάλοι παγκόσμιοι τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Microsoft, η Amazon και η Meta, οι οποίοι έχουν μειώσει το προσωπικό τους, ανακατευθύνοντας παράλληλα τις δαπάνες τους προς επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η Samsung ακολουθεί το παράδειγμα εταιρειών όπως η Tesla και η Oracle, μεταφέροντας την έδρα ή σημαντικές δραστηριότητές της στο Τέξας, πολιτεία που είναι γνωστή για τη χαμηλή φορολογία και το φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό περιβάλλον. Στο Τέξας βρίσκονται ήδη τα εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών της Samsung, καθώς και το κέντρο δραστηριοτήτων κινητής τηλεφωνίας της στο Πλέινο.

Σύμφωνα με εργαζόμενο της Samsung Electronics America, υπάρχει ανησυχία ότι οι πρόσφατες περικοπές προσωπικού ενδέχεται να ακολουθηθούν από νέες απολύσεις, καθώς και από ενοποίηση των τμημάτων οικιακών συσκευών, οικιακής ψυχαγωγίας και κινητής τηλεφωνίας, καθώς η εταιρεία επικεντρώνει ολοένα περισσότερους πόρους στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η Samsung, πάντως, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια ευρείας κλίμακας παγκόσμια αναδιάρθρωση στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων της.

Όπως ανέφερε, η μεταφορά της έδρας της συγκεκριμένης θυγατρικής αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων και στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής, συγκεντρώνοντας περισσότερα τμήματα σε ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Στο τέλος του 2025, η Samsung Electronics απασχολούσε 11.770 εργαζομένους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται στον κλάδο των ημιαγωγών.

Παράλληλα, η αμερικανική θυγατρική πληροφορικής του ομίλου, Samsung SDS America, έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με υποχρεωτική ειδοποίηση που κατατέθηκε τον Ιούνιο βάσει της νομοθεσίας του Νιου Τζέρσεϊ, ότι 179 θέσεις εργασίας ενδέχεται να επηρεαστούν στις εγκαταστάσεις της στο Ρίτζφιλντ Παρκ.

Η Samsung διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές προσωπικού συνδέονται αποκλειστικά με τη μεταφορά της βορειοαμερικανικής έδρας της Samsung SDS και δεν αποτελούν απολύσεις ούτε μέρος προγράμματος αναδιάρθρωσης.