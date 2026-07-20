Άγρια-επίθεση-κουκουλοφόρων-σε-Ισπανούς-στρατιωτικούς-που-παρακολουθούσαν-τον-τελικό-του-Μουντιάλ-στη-Ναβάρα,-δείτε-βίντεο

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει στην Ισπανία η επίθεση που δέχθηκαν στρατιωτικοί του 66ου Συντάγματος Πεζικού «América» στην πόλη Μπεριοθάρ της Ναβάρα, με την Ένωση Στρατιωτών και Ναυτών της Ισπανίας (ATME) να καταδικάζει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη στοχευμένη επίθεση και ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Άμυνας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 22:30, σε μπαρ-εστιατόριο της περιοχής, όπου στρατιωτικοί από το κοντινό στρατόπεδο Aizoáin είχαν συγκεντρωθεί μαζί με άλλους θαμώνες για να παρακολουθήσουν τον τελικό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ισπανίας απέναντι στην Αργεντινή.

Περίπου 20 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 20 άτομα, ντυμένα στα μαύρα και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στη βεράντα του καταστήματος, πετώντας τραπέζια και καρέκλες προς τους θαμώνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους δράστες ήταν οπλισμένοι με καδρόνια, μεταλλικές ράβδους και πτυσσόμενα γκλομπ, προκαλώντας πανικό.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικοί του 66ου Συντάγματος Πεζικού «América», με ορισμένους να φέρουν σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ αργότερα οι στρατιωτικοί συνοδεύτηκαν από τους ανωτέρους τους στο στρατόπεδο προκειμένου να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, με σπασμένες τζαμαρίες και καταστροφές στον εξοπλισμό και την επίπλωση.

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Οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσει η αστυνομία

Όταν στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι δράστες είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, εξετάζοντας όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Η ATME ζητά πλήρη διερεύνηση

Η Ένωση Στρατιωτών και Ναυτών της Ισπανίας (ATME) χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως απαράδεκτη» και υπογράμμισε ότι, εφόσον αποδειχθεί πως οι στρατιωτικοί στοχοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ή επειδή υποστήριζαν την εθνική ομάδα κρατώντας την ισπανική σημαία, πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.

Η ένωση ανακοίνωσε ότι θα απευθυνθεί στο υπουργείο Άμυνας ζητώντας πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών. Επιπλέον, κάλεσε όσους στρατιωτικούς ήταν παρόντες ή διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν μαζί της, ώστε να συμβάλουν στη συλλογή στοιχείων για την υπόθεση.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ATME καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που υπέστησαν πολίτες και στρατιωτικοί», εκφράζοντας παράλληλα εμπιστοσύνη στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για την ταχεία σύλληψη των υπευθύνων.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Μάρκο Αντόνιο Γκόμεθ Μαρτίν, δήλωσε σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες γνώριζαν πως στόχευαν στρατιωτικούς, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εκεί όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους».