ΑΛΜΗ-ΑΒΕΕ:-Επένδυση-ύψους-350.000-ευρώ-σε-διχτυοκήπιο-για-βιολογική-παραγωγή-πιπεριάς

ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ δημιουργεί ένα νέο διχτυοκήπιο για βιολογική παραγωγή πιπεριάς, επενδύοντας στο μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής.

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Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες παραγωγής ορεκτικών της ελληνικής φύσης, με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός νέου διχτυοκηπίου έκτασης 30.000 τ.μ. στην Καρδίτσα, με στόχο την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 350.000 ευρώ, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας πιπεριάς σε διχτυοκήπιο αυτής της κλίμακας και τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ να ενισχύει διαρκώς την καθετοποίηση της παραγωγής της, επενδύοντας σε σύγχρονες καλλιεργητικές υποδομές που αυξάνουν την ανθεκτικότητα της αγροτικής παραγωγής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το νέο διχτυοκήπιο αποτελεί μια σύγχρονη καλλιεργητική εγκατάσταση που αξιοποιεί σύστημα εντομοστεγών διχτυών υψηλής πυκνότητας και διχτυών σκίασης, δημιουργώντας ένα προστατευμένο περιβάλλον καλλιέργειας.

Μάλιστα, μέσω της σκίασης μειώνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του διχτυοκηπίου και περιορίζεται η εξατμισοδιαπνοή των φυτών, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση νερού άρδευση, στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλία, όπου η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας με ελληνική ταυτότητα

Στο νέο διχτυοκήπιο καλλιεργούνται πιστοποιημένες βιολογικές ποικιλίες πιπεριάς που αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για τα προϊόντα antipasti της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, όπως οι κωδικοί Μακεδονικό, Πελοποννησιακός Σταυρός, Καρδούλα, καθώς και πιπεριές τύπου snack και cherry. Η κατασκευή της μονάδας ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2026, ενώ η πρώτη συγκομιδή αναμένεται τον Ιούλιο του 2026.

Πέρα από τη δημιουργία μιας σύγχρονης παραγωγικής υποδομής, η επένδυση ενισχύει έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ που βασίζεται στη διασφάλιση ποιοτικών ελληνικών πρώτων υλών, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής, στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Έλληνες παραγωγούς.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, κ. Μηνάς Μερτζανίδης, δήλωσε: «Η ποιότητα των προϊόντων μας ξεκινά πάντοτε από την ποιότητα της πρώτης ύλης. Για τον λόγο αυτό επενδύουμε διαρκώς σε καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα, προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν αξία για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Το νέο διχτυοκήπιο αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής. Ενισχύει την ανθεκτικότητα της παραγωγής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που ξεκινούν από την ελληνική γη. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας εμπιστοσύνη στους Έλληνες παραγωγούς και ιδιαίτερα στους συνεργάτες μας, με τους οποίους χτίζουμε σχέσεις που διαρκούν δεκαετίες».

Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.