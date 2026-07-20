Ανεργία:-Ετήσια-μείωση-10,9%-στους-εγγεγραμμένους-στη-ΔΥΠΑ

Σε 672.293 άτομα ανήλθε τον περασμένο Ιούνιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.
Από αυτά 368.098 (54,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 304.195 (45,2%) για λιγότερο από 12 μήνες.
Αυτό σημαίνει μείωση κατά -82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και αύξηση κατά 11.611 άτομα (1,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 213.469 άτομα (31,8%) και οι γυναίκες σε 458.824 (68,2% ).
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 195.860 άτομα (29,1%).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 309.860 άτομα (46,1%).
Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανέρχεται σε 236.070 άτομα (35,1%) και 135.053 άτομα (20,1%), αντίστοιχα.
Επιδοτούμενοι
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανέρχεται σε 106.727 άτομα, αύξηση κατά 10.091 άτομα (10,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και μείωση κατά -4.129 άτομα (-3,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.
Οι 98.291 (92,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 8.436 (7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.628 (40,9%) και οι γυναίκες σε 63.099 (59,1%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 93.546 (87,6%) είναι κοινοί, 1.832 (1,7%) είναι οικοδόμοι, 8.436 (7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 985 (0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.859 (1,7%) είναι εκπαιδευτικοί και 69 (0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.
Δείτε περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.