Ανεργία:-Ετήσια-μείωση-10,9%-στους-εγγεγραμμένους-στη-ΔΥΠΑ

Σε 672.293 άτομα ανήλθε τον περασμένο Ιούνιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Από αυτά 368.098 (54,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 304.195 (45,2%) για λιγότερο από 12 μήνες.

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Αυτό σημαίνει μείωση κατά -82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και αύξηση κατά 11.611 άτομα (1,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 213.469 άτομα (31,8%) και οι γυναίκες σε 458.824 (68,2% ).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 195.860 άτομα (29,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 309.860 άτομα (46,1%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανέρχεται σε 236.070 άτομα (35,1%) και 135.053 άτομα (20,1%), αντίστοιχα.

Επιδοτούμενοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανέρχεται σε 106.727 άτομα, αύξηση κατά 10.091 άτομα (10,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και μείωση κατά -4.129 άτομα (-3,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Οι 98.291 (92,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 8.436 (7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.628 (40,9%) και οι γυναίκες σε 63.099 (59,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 93.546 (87,6%) είναι κοινοί, 1.832 (1,7%) είναι οικοδόμοι, 8.436 (7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 985 (0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.859 (1,7%) είναι εκπαιδευτικοί και 69 (0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Δείτε περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας.