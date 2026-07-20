Αυτιάς:-12-ελληνικές-θέσεις-στην-εισήγηση-για-τον-ευρωπαϊκό-προϋπολογισμό

Η Επιτροπή Οικονομικών ψήφισε με ευρεία πλειοψηφία την έκθεση του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργου Αυτιά, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Ως μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τη γνωμοδότηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κατέστησε σαφές ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο», όπως συμπληρώνεται.

Μέσω της έκθεσής του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής προώθησε «ελληνικά θέματα που σχετίζονται με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας».

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, «ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών και των αλιέων, καθώς και της περιφερειακής ανάπτυξης και της νησιωτικότητας» και «παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για τη δημιουργία υποδομών στους τομείς της υγείας και της παιδείας, καθώς και για τη λήψη μέτρων με στόχο τη μείωση της ακρίβειας, τη μισθολογική σταθερότητα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τη σταθερότητα των τιμών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». Ενώ σημείωσε «την ανάγκη προώθησης μιας σειράς καινοτομιών, οι οποίες θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «μεταξύ των προτάσεων του κ. Αυτιά συγκαταλέγονται:

1. Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να τονωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

2. Επενδύσεις σε διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, για να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τρίτους εταίρους και να αμβλυνθούν οι υψηλές τιμές του ρεύματος.

3. Διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής για αντιμετώπιση της ακρίβειας στα βασικά αγαθά, καύσιμα και στέγη.

4. Ενισχυμένη υποστήριξη στις περιοχές που πλήττονται από την αποβιομηχάνιση και τις φυσικές καταστροφές.

5. Ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση των διαθέσιμων μηχανισμών αποταμίευσης και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της ΕΕ, που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη.

6. Προώθηση του ψηφιακού ευρώ και ανέγερση υποδομών κυβερνοασφάλειας για την αξιόπιστη λειτουργία του, η οποία θα συμπληρώνει το ευρώ, διασφαλίζοντας την προστασία των καταθέσεων.

7. Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, για καλύτερη παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

8. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών και ελεγκτικών αρχών της ΕΕ, με αύξηση του προϋπολογισμού, ανθρώπινους πόρους και νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση της απάτης και τη διαφύλαξη του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

9. Εξεύρεση νέων ιδίων πόρων, προκειμένου να εξαιρεθεί η αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να αυξηθούν οι δαπάνες σε στρατηγικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Επενδύσεις σε κομβικούς τομείς για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, όπως είναι η άμυνα και οι κρίσιμες υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των κρατών μελών της, όπου εμπλέκεται η συμμετοχή τρίτων χωρών.

11. Υποστήριξη νησιωτικότητας με επαρκείς πόρους και επενδύσεις, ώστε να ενισχυθούν τα ελληνικά νησιά και να αντιμετωπιστούν τα μόνιμα προβλήματά τους.

12. Στήριξη των εισοδημάτων, νέες θέσεις εργασίας και δημιουργία νέων ευκαιριών σε νέους και ζευγάρια».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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