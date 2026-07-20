Βήμα-βήμα η μάχη ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση

-

Αναμένοντας το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη του μήνα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κάνουν διαφορετικές αναγνώσεις για το μέλλον τους. Στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως η εικόνα των μετρήσεων είναι πλασματική και σε κάθε περίπτωση ανατρέψιμη. Για την Αμαλίας η δεύτερη θέση θεωρείται «κλειδωμένη» εκτιμώντας πως δεν υπάρχει δυναμική ανατροπής των δεδομένων. Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που θα κρίνουν τα νούμερα των δυο κομμάτων από το φθινόπωρο; Το sofokleous10.gr σταχυολογεί τις στρατηγικές τους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Αριστερά

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεγαλύτερη διείσδυση στην Αριστερά. Αυτός ήταν ο στόχος του από την αρχή. Να συσπειρώσει το δικό του κοινό όπως το άφησε το 2023 «εξαϋλώνοντας» τον ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας παράλληλα από τις υπόλοιπες δυνάμεις (ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ 25 κλπ) ό,τι περισσότερο μπορεί. Σε έναν μεγάλο βαθμό το κατάφερε αν και τα στελέχη του κόμματος πιστεύουν πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Στην περίπτωση, ωστόσο που ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει με τη νέα ηγεσία να μαζέψει κάποιο από το κοινό του αυτό θα αποτελεί νέο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στην πορεία από την Αμαλίας.

Το Κέντρο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με βάση και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων καταγράφει πολύ καλύτερα νούμερα στον κεντρώο χώρο. Επιχειρεί μέσω του προγραμματικού λόγου να πετύχει καλύτερα ποσοστά. Εκεί θα στοχεύσει και ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και στο εξής διαφορετικά το εγχείρημα του θα έχει κάποιο «ταβάνι» που δεν θα μπορεί να ξεπεράσει. Το συγκεκριμένο κοινό κυνηγάει από τη δεξιά πλευρά και η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να πετύχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Τα αστικά κέντρα

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα στις επόμενες κάλπες να δυναμώσει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στις εκλογές του 2023 με ποσοστά στο 6%-7% δεν τα είχε πάει καθόλου καλά σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη χάνοντας ακόμα και την τρίτη θέση. Για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είχαν πάει αρκετά καλύτερα στον αστικό ιστό. Αυτό δεν σημαίνει πως οι δυο «μονομάχοι» θα αφήσουν στην τύχη τους την περιφέρεια όπου τα αποτέλεσμα είναι κομβικά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Πριν από τρία χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε πετύχει τα πέντε καλύτερα αποτελέσματά του σε Ρέθυμνο 25,71%, Λασίθι 25,58%, Ηράκλειο 22,98%, Χίο 19,89%, Ηλεία 19,74%. Το top five για τον ΣΥΡΙΖΑ είχε επιτευχθεί σε Ροδόπη 33%, Άρτα 28,94%, Ξάνθη 28,49%, Αχαΐα 23,20% και Ιωάννινα 22,42%. Αντίστοιχα οι χειρότερες επιδόσεις για τον ΠΑΣΟΚ ήρθαν σε Α’ Πειραιά 6,7%, Α’ Αθηνών 6,8%, Β’ Πειραιά 7,6%, Βόρειος Τομέας Αθήνας 7,6%, Νότιος Τομέας Αθήνας 7,91% και για τον ΣΥΡΙΖΑ Χίος 10,52%, Κιλκίς 12,63%, Λακωνία 12,8%, Σέρρες 12,88%, Δωδεκάνησα 13,07%.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καταφέρει να έχει μεγάλη διείσδυση ούτε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ούτε στους συνδικαλιστικούς φορείς. Το ΠΑΣΟΚ έχει τους μηχανισμούς, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να τους εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Είναι δυο στοιχήματα τόσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφού και οι δυο επενδύουν στην επαφή με την κοινωνία. Οι περιοδείες θα ενταθούν από τον Σεπτέμβριο με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ.

Τα εσωκομματικά

Στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται αντιμέτωπος συχνά – πυκνά με εσωτερικές γκρίνιες που αφορούν κυρίως τα δημοσκοπικά ποσοστά. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα μετά το συνέδριο, ωστόσο ο Χάρης Δούκας δεν χάνει την ευκαιρία να τραβά από το «αριστερό μανίκι» τον επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του νέου φορέα που έχει συγκροτήσει τα έχει λύσει αυτά. Έχει αφήσει πίσω του τις θυελλώδεις συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που πιθανότατα θα έχει να αντιμετωπίσει την περίοδο των εκλογών είναι οι υποψήφιοι «δυο ταχυτήτων» που θα βρεθούν στις λίστες. Από τη μια τα «φρέσκα» πρόσωπα που θα έχουν τη στήριξη του κόμματος και την προβολή για να βγουν μπροστά σε σταυρούς και από την άλλη τους παλαιούς που θα ενταχθούν την τελευταία στιγμή στις λίστες. Και όσο και αν κάποιοι νέοι της ΕΛΑΣ κερδίσουν αρκετές ώρες προβολής δεν θα είναι τόσο εύκολο να ξεπεράσουν παλαιά προβεβλημένα στελέχη που έχουν το δικό τους πιστό κοινό στις περιφέρειές τους.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.