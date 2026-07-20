ΓΑΙΑΟΣΕ:-Τρεις-προσκλήσεις-μη-δεσμευτικού-ενδιαφέροντος-για-την-αξιοποίηση-των-ΣΣ-Λάρισας,-Πλαταμώνα-και-Κατάκολου

Σε τροχιά ανάπτυξης και μεικτών χρήσεων τρία εμβληματικά ακίνητα – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

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Tρεις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των Σιδηροδρομικών Λάρισας, Πλαταμώνα και Κατάκολου, δημοσίευσε η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. εταιρεία μέλος του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου (Hellenic Growth Fund), με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας της Ελλάδος,

Aπώτερος σκοπός της ΓΑΙΑΟΣΕ για τα συγκεκριμένα ακίνητα είναι η αξιοποίησή τους μέσω μεικτών χρήσεων που, θα συμβάλλουν στην αστική ανάπτυξη, θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι Προσκλήσεις αποτελoύν το πρόδρομο βήμα των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και αποσκοπούν στη συλλογή προτάσεων μέσω της εκδήλωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λάρισας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς κόμβους της χώρας και βρίσκεται σε στρατηγική θέση, σε άμεση γειτνίαση με το κέντρο της πόλης. Το υπό αξιοποίηση ακίνητο ανέρχεται σε 233 στρέμματα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες εκτάσεις αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ιστορικό κτίριο της παλαιάς εμπορευματικής αποθήκης και εκτεταμένες ανενεργές σιδηροδρομικές εκτάσεις. Η αξιοποίηση του ακινήτου, που θα συνδυάζει χρήσεις φιλοξενίας, κατοικίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής, φιλοδοξεί να επανασυνδέσει την πόλη με τον σιδηρόδρομο, να αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη της Λάρισας.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλαταμώνα, βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στο κέντρο του οικισμού, σε μικρή απόσταση από την παραλία και στους πρόποδες του Ολύμπου, σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Το 16 στρεμμάτων προς αξιοποίηση ακίνητο περιλαμβάνει το ιστορικό διατηρητέο κτίριο του σταθμού, καθώς και τα υπόλοιπα διατηρητέα κτίρια και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος. Η αξιοποίηση του ακινήτου μπορεί να συνδυάσει τη φιλοξενία, την εστίαση, τον πολιτισμό, την αναψυχή και το εμπόριο, δημιουργώντας έναν νέο πόλο επισκεψιμότητας που θα αξιοποιεί τη δυναμική της τουριστικής περιοχής και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Πλαταμώνα.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατάκολου, αποτελεί την αφετηρία της τουριστικής σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το λιμάνι κρουαζιέρας, το οποίο υποδέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Το προς αξιοποίηση ακίνητο αναπτύσσεται στο κέντρο του οικισμού και περιλαμβάνει έκταση σχεδόν 13 στρεμμάτων. Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της ανάπτυξης αποτελεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού, που θα συνδέει την άφιξη των επισκεπτών με τη σιδηροδρομική εμπειρία προς την Αρχαία Ολυμπία. Παράλληλα, η ΓΑΙΑΟΣΕ εξετάζει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών με το γειτονικό ακίνητο του λιμένα, το οποίο επίσης βρίσκεται σε διαδικασία αξιοποίησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν ενιαίο επενδυτικό σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ήδη ολοκληρώσει σημαντικές προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως τοπογραφικές και πολεοδομικές μελέτες, στρατηγικές περιβαλλοντικές μελέτες και χρηματοοικονομική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, ώστε οι μελλοντικές επενδύσεις να στηρίζονται σε ώριμο σχεδιασμό και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα, έχουν ήδη κατατεθεί οι φάκελοι των ανωτέρω μελετών (Τοπ. Μελέτης, Ειδ. Πολεοδ. Μελέτης, ΣΜΠΕ) στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση προεδρικού διατάγματος χρήσεων γης και όρων δόμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις ιδέες, προτάσεις και απόψεις τους έως και την 15η Οκτωβρίου 2026, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το πλήρες πληροφοριακό υλικό, καθώς και οι επίσημες προσκλήσεις, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ:

https://www.gaiaose.com/axiopiisi-sidirodromikou-stathmou-larisa/

https://www.gaiaose.com/axiopiisi-sidirodromikou-stathmou-platamona/

https://www.gaiaose.com/axiopiisi-sidirodromikou-stathmou-katakolo-ilia…