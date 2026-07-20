Δικαστικό μπλόκο στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros για δύο εβδομάδες

Η δικαστής Araceli Martínez-Olguín αποφάσισε τη Δευτέρα την παύση όλων των σχετικών διαδικασιών για το παραπάνω διάστημα.

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Το πρώτο επίσημο εμπόδιο αντιμετωπίζει η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount καθώς ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ επέβαλε προσωρινή αναστολή στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης για δύο εβδομάδες.

Ειδικότερα, η δικαστής Araceli Martínez-Olguín αποφάσισε τη Δευτέρα την αναστολή όλων των σχετικών διαδικασιών για το παραπάνω διάστημα, την ίδια στιγμή που η Paramount είχε εκφράσει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τη συναλλαγή έως τις 22 Ιουλίου. Η απόφαση δεν ακυρώνει τη συμφωνία, αλλά καθυστερεί την ολοκλήρωσή της σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις δύο εταιρείες.

Η Καλιφόρνια και 11 άλλες πολιτείες κατέθεσαν αγωγή στις 13 Ιουλίου για να εμποδίσουν τη συγχώνευση, υποστηρίζοντας πως θα βλάψει τον ανταγωνισμό στον τομέα της διανομής ταινιών και καλωδιακής τηλεόρασης.

Η δικαστής έκρινε ότι οι πολιτείες απέδειξαν ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τη συγχώνευση. Επιπλέον, όρισε ακρόαση για τις 3 Αυγούστου, προκειμένου να εξεταστεί εάν η προσωρινή αναστολή θα πρέπει να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Πρόκειται για μια κρίσιμη πρώτη νίκη στην υπόθεσή μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συγχώνευση δεν θα δει ποτέ το φως της ημέρας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα.

Υπενθυμίζεται πως η προτεινόμενη συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων θα ένωνε υπό την ίδια στέγη τα ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Paramount και της Warner Bros, το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο συνδρομητικών τηλεοπτικών δικτύων που περιλαμβάνει τα CNN, TNT, MTV και BET, καθώς και τις υπηρεσίες streaming Paramount+ και HBO Max.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Paramount έχει περιθώριο έως τις 4 Ιουνίου 2027 για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, ενώ από τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλει στη Warner Bros ημερήσια αποζημίωση 7 εκατ. δολαρίων για όσο η συμφωνία παραμένει σε εκκρεμότητα.