Δουδωνής:-Ο-Πρωθυπουργός-επιχείρησε-να-γηπεδοποιήσει-τη-συζήτηση-για-την-αναθεώρηση-του-Συντάγματος

Την άποψη πως ο Πρωθυπουργός με έναν, όπως τον περιγράφει, ακραία τοξικό λόγο, σήμερα επιχείρησε να γηπεδοποιήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Θα τον καλούσα να διαβάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όσο προσεκτικά τη διάβασαν και οι βουλευτές του ή να καλέσει κάποιον να του την εξηγήσει», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η ύψιστη διαδικασία και οι υπερπλειοψηφίες πρέπει να επιτυγχάνονται στη δεύτερη, την αναθεωρητική Βουλή, στο περιεχόμενο των διατάξεων.

«Οτιδήποτε άλλο είναι μια πονηρή προσπάθεια να γράψει κάποιος το Σύνταγμα με το χεράκι του για να είναι όσο πιο ασύδοτος γίνεται», τόνισε καταλήγοντας πως και σε αυτή την προσπάθεια είναι αντίθετο και το ΠΑΣΟΚ και η Βουλή και πάνω απ’ όλα ο ελληνικός λαός που «θα εκφράσει την αντίθεσή του στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Μετά από αυτές, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως κατατέθηκαν στην προτείνουσα στη Βουλή, θα είναι μια βάση συζήτησης, μια βάση που ήδη έχει τύχει υποδοχής με τα καλύτερα λόγια και από την επιστημονική κοινότητα αλλά και από όλους τους συναδέλφους βουλευτές».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.