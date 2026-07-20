Δούρου:-Να-επανεκκινήσουν-οι-συνομιλίες-για-δίκαιη-και-βιώσιμη-λύση-του-Κυπριακού

Την ανάγκη επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού υπογραμμίζει η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

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Η κ. Δούρου σημειώνει ότι στις 20 Ιουλίου 1974 ξεκίνησε ο «Αττίλας», η παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, «με την ανάμειξη των ΗΠΑ και το πρόσχημα που είχε προσφέρει στην Τουρκία, πέντε μέρες νωρίτερα, το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου με τη σφραγίδα της Ελληνικής δικτατορίας και της ΕΟΚΑ Β’».

Όπως αναφέρει, ο απολογισμός υπήρξε τραγικός, με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους, την κατάληψη εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και περισσότερους από 200.000 πρόσφυγες, επισημαίνοντας ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή καθώς συνεχίζονται η παράνομη κατοχή και η διχοτόμηση του νησιού, ενώ, όπως σημειώνει, «η ΕΕ έχει καταστήσει την Τουρκία απαραίτητο εταίρο των αμυντικών της προγραμμάτων».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, ενόψει της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, επαναφέρει επιτακτικά την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Όπως τονίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσηλωμένος στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, στη βάση όσων συμφωνήθηκαν στο Κρανς Μοντανά, «που ατυχώς δεν προχώρησαν λόγω της αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας», αλλά και των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η Ρένα Δούρου επαναλαμβάνει ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς εγγυήσεις τρίτων και χωρίς τουρκικά κατοχικά στρατεύματα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μόνη λύση που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και μπορεί να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του «Αττίλα», ασκώντας παράλληλα κριτική σε «επικίνδυνες ευθυγραμμίσεις» στο πλαίσιο διεθνών συμμαχιών που, όπως αναφέρει, εξυπηρετούν συμφέροντα τρίτων, κάνοντας ειδική αναφορά στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

- sofokleous10.gr

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