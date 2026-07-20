Εθνική Τράπεζα: Βραβευμένη ως η «Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα για Χρηματοδοτικές Λύσεις στην Ελλάδα»

Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίστηκε ως η Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα για Χρηματοδοτικές Λύσεις στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο εκδοτικό φορέα Euromoney. Αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα Euromoney Awards of Excellence 2026 επιβραβεύουν την αριστεία στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Εθνική Τράπεζα αποσπά αυτή τη διάκριση.

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Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής για Χρηματοδοτήσεις», βάσει νέων ή αναβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και καινοτόμων και σημαντικών συμφωνιών που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, χρηματοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων, δομημένη χρηματοδότηση και άλλες πολύπλοκες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις.

Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας ως η καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα για Χρηματοδοτικές Λύσεις στην Ελλάδα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναγνωρίζει τη στρατηγική ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ειδικών Πιστοδοτήσεων (Structured Financing), που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές πλατφόρμες για την ανάπτυξη και υλοποίηση σύνθετων χρηματοδοτικών λύσεων στην ελληνική αγορά, με συνεχώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία.

Η Διεύθυνση Ειδικών Πιστοδοτήσεων (Structured Financing) έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Corporate & Investment Banking της Τράπεζας, συμβάλλοντας σημαντικά στα αποτελέσματά της. Το 2025 ήταν άλλη μία χρονιά-ορόσημο, καθώς η ενσωμάτωσή του Διεθνούς Κεφαλαιαγοράς Δανείων ως πέμπτου πυλώνα, μαζί με τους τομείς Ενέργειας, Υποδομών, Ακινήτων και Leveraged Acquisition Finance για συγχωνεύσεις και εξαγορές, σήμανε τη μετάβαση από ένα κυρίως εγχώριο μοντέλο λειτουργίας σε μια πλατφόρμα με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό. Επιπλέον, το booking centre της Κύπρου έχει εξελιχθεί σε κέντρο για διεθνείς συναλλαγές, ενώ η Τράπεζα προχώρησε στην προετοιμασία του νέου της καταστήματος στο Ριάντ, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ένας τόσο σημαντικός θεσμός όπως το Euromoney αναγνωρίζει τις επιτυχίες μας στον τομέα του Structured Financing. Η δόμηση σύνθετων συναλλαγών, η άρτια εκτέλεση τους εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος, καθώς και η παροχή λύσεων για τη διαχείριση κινδύνου, συνθέτουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας σε τομείς όπως το Real Estate, η Ενέργεια, οι Παραχωρήσεις και οι Χρηματοδοτήσεις Εξαγορών. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Καινοτομία, στην ταχεία και απρόσκοπτη εκτέλεση των συναλλαγών και κυρίως στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας».

Η κ. Αργυρώ Μπανίλα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ειδικών Πιστοδοτήσεων (Structured Financing) & Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Αυτή η νέα σημαντική διεθνής διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ολοένα πιο σύνθετες χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της. Ιδιαίτερα για τη φετινή διάκριση, αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν – στις περισσότερες περιπτώσεις κατ’ αποκλειστικότητα – την υλοποίηση καινοτόμων και πρωτοποριακών συναλλαγών, πολλές από τις οποίες υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Η εμπιστοσύνη τους αποτελεί για εμάς την ισχυρότερη επιβράβευση και τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη για να εξελισσόμαστε διαρκώς δίπλα τους».