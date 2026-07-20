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    ΕΛΣΤΑΤ:-Άνοδος-14,1%-στον-γενικό-δείκτη-κύκλου-εργασιών-στη-βιομηχανία-τον-Μάιο
    ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 14,1% στον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο

    ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 14,1% στον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Άνοδος 14,1% κατεγράφη στον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

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    1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

    • Αύξηση κατά 14,5% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
    • Μείωση κατά 15% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

    2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

    • Αύξηση κατά 26,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
    • Αύξηση κατά 7,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

    Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

    Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (Μάιος 2026)https://t.co/SwEdJm693I

    Turnover Index in Industry (May 2026)https://t.co/hr4pNrB5wW#ΕΛΣΤΑΤ #ELSTAT #GreekDataMatter pic.twitter.com/6anrqYJi1J

    — ELSTAT (@StatisticsGR) July 20, 2026

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