ΕΛ.Α.Σ.: 5+1 παρεμβάσεις για τη δημόσια παιδεία – Ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ και διετή επαγγελματικά προγράμματα

Το σχέδιο της για την δημόσια παιδεία με 5+1 “εμβληματικές παρεμβάσεις” παρουσίασε σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν η εκπρόσωπος του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου και οι υπεύθυνοι του τομέα Ιωάννα Λαλιώτου και Παναγής Κασσιανός.

Για το επίμαχο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων η Ιωάννα Λαλιώτου ανέφερε: «Στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης η θέση μας σαφής: δε θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία. Οφείλουμε να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη: δεν θα επιτρέψουμε στη χώρα να γίνει El Dorado πανεπιστημιακής παραπαιδείας».

Οι 5+1 παρεμβάσεις της ΕΛΑ.Σ είναι:

1) Καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις – από το ακριβό για τις οικογένειες και ψυχοφθόρο διόδιο στην γνώση και στην μάθηση.

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: Από «προθάλαμος φροντιστηρίου» σε αυτοτελή θεσμό μόρφωσης. Ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας στην Α’ και Β’ Λυκείου. Επιλογή κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου. Απομάκρυνση της «πανεπιστημιακού επιπέδου» ύλης από το Λύκειο.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ: Σπάμε τον παραλογισμό, θεσμοθετώντας εισαγωγή «ελεύθερης πρόσβασης» σε εκείνα τα Τμήματα, όπου οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το Απολυτήριο της Γ’ Λυκείου. Για όσα Τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του Αναβαθμισμένου Απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου.

Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ)

2) Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση – πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος σε δύο χρόνια. Αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. – Δημιουργούμε στα πανεπιστήμια Διετή Προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για αποφοίτους/ες ΕΠΑΛ και δυνατότητα εισαγωγής για απόφοιτους/ες ΓΕΛ.

Το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άδεια άσκησης επαγγέλματος (επίπεδο 5 Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων).

Τα προγράμματα οργανώνονται και υλοποιούνται με ευθύνη των ΑΕΙ, με υποχρεωτική συνέργεια με παραγωγικούς φορείς

Σύγχρονα αντικείμενα υψηλής ζήτησης — ενισχύουμε τους νέους ανθρώπους και στηρίζουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

3) Ανώτατη εκπαίδευση – θεσμική θωράκιση, ισονομία, ουσιαστικός έλεγχος

-Αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων ΑΕΙ-Κατάργηση του θεσμού των Συμβουλίων Διοίκησης και αλλαγή του τρόπου εκλογής Πρυτανικών Αρχών. Αλλαγή του τρόπου εκλογής μελών ΔΕΠ. Ουσιαστική μεταβολή του ν. 4957/2022 – “Νόμος Κεραμέως”.

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Π.Π.Ε. Ριζική μεταβολή του ν. 5094/2024 – “Νόμος Πιερρακάκη”.

4) Στήριξη των εκπαιδευτικών

Αξιοπρεπείς μισθοί: ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικά μισθολόγια

5) Σχολική Ειρήνη Αναβάθμιση εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποκατάσταση κλίματος ηρεμίας & παιδαγωγική ενδυνάμωση, για τη διαμόρφωση ενός ενταξιακού, συμμετοχικού και ελκυστικού σχολείου.

-Θεσμική θωράκιση των εκπαιδευτικών από αυθαιρεσίες και ουσιαστική επιμόρφωση.

Προγραμματισμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. Επαναφορά του συλλογικού χαρακτήρα της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολείων με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Παύση διώξεων εκπαιδευτικών και κατάργηση του τιμωρητικού πλαισίου αξιολόγησης – Ουσιαστική αναμόρφωση.

Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα.

Σχολική Στέγη.

6) Εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία.

Διασφάλιση του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο σχολείο, ανεξάρτητα από αναπηρίες, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις.

- sofokleous10.gr

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