Επένδυση από την Motor Oil: Ανάκτηση του 50% της Nova ICT

Η Motor Oil ανακοίνωσε την εξαγορά του 50% της Nova ICT από τη Nova, με το ποσό της συναλλαγής να ανέρχεται σε 60,5 εκατ. ευρώ.

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Συγκεκριμένα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημέρωσε το Χρηματιστήριο ότι η έμμεση θυγατρική της, IREON TECHNOLOGIES LIMITED (Αγοράστρια), υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES A.E. (NOVA ICT) από την NOVA TELECOMMUNICATIONS AND MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Πωλήτρια), με το τίμημα να ανέρχεται σε 60,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η IREON TECHNOLOGIES LIMITED σκοπεύει εντός της τρέχουσας χρήσης να μεταβιβάσει μέρος της συμμετοχής της σε στρατηγικούς επενδυτές, με το τελικό ποσοστό της στη NOVA ICT να κυμαίνεται μεταξύ 10%-20%.

Η εταιρεία θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για τις εξελίξεις αυτές μέσω μελλοντικών ανακοινώσεων ή μέσω των ενδιάμεσων/ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο 50% της Nova ICT ανήκει στην Pinston Holdings Limited, εταιρεία συμμετοχών που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και σχετίζεται με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Η Nova ICT ιδρύθηκε το 2023 ως κοινοπραξία 50%-50% μεταξύ της Nova Telecommunications & Media και της Pinston Holding.

Η ανακοίνωση της Nova

Η Nova, μέλος της United Group που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο εταιριών της BC Partners, γνωστοποιεί την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του 50% της συμμετοχής της στην Nova ICT στην IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil. Αυτή η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Nova για επικέντρωση στην παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με προσιτές τιμές και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, στοχεύοντας στη δημιουργία σταθερών ροών εσόδων και στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, όπως το 5G.

Από την ίδρυσή της το 2023, η Nova ICT έχει καθιερωθεί γρήγορα ως ένας από τους κυριότερους παρόχους ψηφιακών λύσεων στην ελληνική αγορά. Με επικεφαλής τον CEO, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, η εταιρεία έχει επιτύχει εντυπωσιακή ανάπτυξη, υλοποιώντας πολύπλοκα έργα με υψηλή τεχνολογική προστιθέμενη αξία.

Με ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, τα utilities, οι έξυπνες πόλεις και ο ιδιωτικός τομέας, η Nova ICT έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκά έργα, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση σύνθετων ευρωπαϊκών έργων (EU projects). Αυτή η συμφωνία αποτελεί στρατηγική εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα φάση ανάπτυξης για τη Nova ICT, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας της και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της στο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Κατά την διάρκεια της συναλλαγής, η καθαρή αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε στα 121 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αποτίμηση αντικατοπτρίζει τη σημαντική υπεραξία που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, δεδομένου ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Nova ICT ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η Nova επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να διατηρήσει τη συνεργασία της με τη Nova ICT και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι δύο εταιρείες προγραμματίζουν να συνεργαστούν σε κοινά έργα και πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους για την υλοποίηση έργων ψηφιακής μετάβασης μεγάλης κλίμακας, προς όφελος των πελατών και των συνεργατών τους.