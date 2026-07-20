Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια των Προκοπίου και Αλαφούζου

Σε δύο διαφορετικά περιστατικά, την Παρασκευή και την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε επίθεση με drones σε τρία δεξαμενόπλοια τύπου suezmax που φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium (CPC), κοντά στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς η Ουκρανία φαίνεται να κλιμακώνει τις στρατιωτικές της επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

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Η CPC, που ανήκει σε διεθνή κοινοπραξία, εξάγει κυρίως αργό πετρέλαιο από το Καζακστάν, το οποίο αναμειγνύεται με ρωσικό πετρέλαιο. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Κυριακή την αναστολή των φορτώσεων στον τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Επίθεση κατά τη διάρκεια της φόρτωσης

Σύμφωνα με την CPC, τα δεξαμενόπλοια Asia και Nissos Ios δέχθηκαν επίθεση με drones την Κυριακή κατά τη διάρκεια της φόρτωσης τους.

Στο Asia, που ανήκει στην Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία ελέγχθηκε αργότερα.

Το Nissos Ios ανήκει στην Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου.

Η CPC ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών στο προσωπικό και τους συνεργάτες της, ούτε παρατηρήθηκε πετρελαιοκηλίδα. Και τα δύο πλοία παρέμειναν εν πλω.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις μονού σημείου πρόσδεσης (SPM-1 και SPM-3) δεν υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, οι φορτώσεις αργού πετρελαίου έχουν ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση των συνεπειών της επίθεσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που εξυπηρετούν τον τερματικό σταθμό της CPC, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αποτίμηση των ζημιών και ότι η χώρα διατηρεί κάθε δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης πλήρους αποζημίωσης.

Είχε προηγηθεί επίθεση την Παρασκευή

Η CPC είχε ανακοινώσει ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή ότι δεξαμενόπλοιο τύπου suezmax, το οποίο φόρτωνε πετρέλαιο, υπέστη επίθεση από δύο drones.

Πηγές του Reuters ανέφεραν ότι πρόκειται για το Nordic Zenith της Nordic American Tankers, το οποίο είχε ναυλωθεί από την ExxonMobil.

Στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ 13 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από σκάφη του τερματικού σταθμού και εννέα παρέμειναν στο πλοίο.

Η CPC ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο αποσύρθηκε από το πρόγραμμα φορτώσεων και δεν μπορεί να πλησιάσει ή να φορτώσει στον τερματικό σταθμό.

Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο του Προκοπίου ανοιχτά του Ομάν

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου της Dynacom στα ανοικτά του Ομάν, την ώρα που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν για ένατη διαδοχική ημέρα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Vanguard, το Kavomaleas (75.000 dwt, ναυπήγησης 2025) τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου οκτώ ναυτικά μίλια (15 χλμ.) βορειοδυτικά του Κουμζάρ, στο Ομάν.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη θαλάσσια διαδρομή που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, το δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας φάνηκε ότι επλήγη ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι το πλοίο εξέπεμπε σήμα ανοικτά της Φουτζέιρα το Σάββατο, πριν επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά με απενεργοποιημένο το σύστημα AIS.

Όταν επανήλθε το σήμα του νωρίς τη Δευτέρα, βρισκόταν κοντά στο άκρο της χερσονήσου Μουσαντάμ στο Ομάν. Τα δεδομένα AIS έδειχναν ότι κινείτο ανατολικά, επιστρέφοντας εκτός των Στενών με ταχύτητα δύο κόμβων, ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε την εκδήλωση πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι τα αίτια της δεν είναι άμεσα γνωστά.

Η Dynacom δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Κλιμάκωση των κινδύνων

Η εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου ανήκει στους πλοιοκτήτες που συνέχισαν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και ήταν από τις πρώτες που επανέφεραν πλοία στον Περσικό Κόλπο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Το περιστατικό επισημαίνει τους αυξανόμενους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στις 8 Ιουλίου, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η εκεχειρία έχει τερματιστεί. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι από την Παρασκευή τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων και ένα VLCC εισήλθαν στα Στενά για να φορτώσουν πετρέλαιο.