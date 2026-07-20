Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση προθεσμίας υποβολής σχολίων για τις δεσμεύσεις της Booking

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ανακοίνωσε στις 8 Ιουλίου 2026 την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την Booking.com B.V. («Booking»), με σκοπό την ανάλυση απόψεων από τους συμμετέχοντες της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 25Γ παρ. 1 του Ν. 3959/2011 και την παρ. 18 της Απόφασης ΕΑ 786/2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 20.07.2026.

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Για την καλύτερη διευκόλυνση της διαδικασίας, η ΕΑ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής σχολίων από τους συμμετέχοντες έως τις 27.07.2026.

Οι αρχικές ανησυχίες της ΕΑ σχετικά με τις πρακτικές της Booking συνοψίζονται στο παρόν κείμενο. Ολόκληρο το κείμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες της αγοράς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προκαταρκτικές ανησυχίες της ΕΑ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και επώνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [- -] μέχρι και την 27η Ιουλίου 2026, με θέμα «Διαβούλευση – Δεσμεύσεις Booking».

Αν οι απόψεις περιέχουν απόρρητες πληροφορίες, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για εμπιστευτική επεξεργασία, καθώς και ξεχωριστή μη εμπιστευτική έκδοση των εν λόγω σχολίων, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ σχετικά με το χαρακτηρισμό των απόρρητων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε σχόλια υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία ή/και τροποποιήσεις στις απαντήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.