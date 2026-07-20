Επ.-Ανταγωνισμού:-Παράταση-της-διαβούλευσης-επί-της-πρότασης-δεσμεύσεων-της-booking

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της διαβούλευσης η ΕΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων από φορείς της αγοράς έως και τις 27.07.2026.

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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στις 8 Ιουλίου 2026 έθεσε σε διαβούλευση τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την εταιρεία Booking.com B.V. («Booking») με σκοπό τη συλλογή απόψεων από φορείς της αγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25Γ παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και στην παρ. 18 της Απόφασης ΕΑ 786/2022, καλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 20.07.2026.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της διαβούλευσης η ΕΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων από φορείς της αγοράς έως και τις 27.07.2026.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, οι προκαταρκτικές ανησυχίες της ΕΑ επί των υπό εξέταση πρακτικών της Booking παρουσιάζονται συνοπτικά εδώ. Το κείμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων θα το βρείτε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν φορείς της αγοράς υποβάλλοντας τις απόψεις τους και λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω προκαταρκτικές ανησυχίες της ΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους γραπτώς και επώνυμα μέσω αποστολής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [- -] μέχρι και την 27η Ιουλίου 2026 με θέμα « Διαβούλευση – Δεσμεύσεις Booking ».

Σε περίπτωση που οι απόψεις περιέχουν απόρρητα στοιχεία θα πρέπει, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ σχετικά με το χαρακτηρισμό των απόρρητων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων, να υποβληθεί πλήρως αιτιολογημένο αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισής τους, καθώς και χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή των εν λόγω απόψεων.