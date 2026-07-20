Ζαχαράκη:-Η-Κέρκυρα-αποκτά-ακόμη-ισχυρότερες-εκπαιδευτικές-υποδομές-με-επενδύσεις-στην-καινοτομία

Με σημαντικές παρεμβάσεις για τη δημόσια εκπαίδευση, τις σχολικές υποδομές, την καινοτομία και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην Κέρκυρα την Πέμπτη.

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Κατά την επίσκεψή της εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Καινοτομίας, παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και της Ειδικής Αγωγής, επιθεωρήθηκαν έργα ανακαίνισης σχολικών μονάδων και συζητήθηκαν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο οι επόμενες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για το Ίδρυμα.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με τα στελέχη της εκπαίδευσης για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και την πορεία των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην Κέρκυρα. Από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 1.159 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα Ιόνια Νησιά, ενώ για το σχολικό έτος 2026-2027 με αποφάσεις της Υπουργού ιδρύθηκαν το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βόρειας Κέρκυρας και το Δημοτικό Σχολείο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κέρκυρας. Παράλληλα με απόφαση της κ. Ζαχαράκη, το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας εντάχθηκαν στο δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων.

Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκε επίσης η ενίσχυση των σχολικών μονάδων της Κέρκυρας με διαδραστικούς πίνακες που συνεχίζεται κι αυτό το καλοκαίρι και η Υπουργός παρουσίασε τον προγραμματισμό των νέων παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια νέων διαδραστικών συστημάτων, εργαστηριακού εξοπλισμού φυσικών επιστημών, αθλητικού εξοπλισμού, σχολικών κήπων, lockers, μουσικών οργάνων για τα Μουσικά Σχολεία, εξοπλισμού για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία και απινιδωτών. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον περασμένο Μάιο, με απόφαση της Υπουργού, όλες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας ενισχύθηκαν με νέο σύγχρονο τεχνολογικό κι άλλα εξοπλισμό.

Η Σοφία Ζαχαράκη, ενημέρωσε επίσης και για την ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών της Κέρκυρας μέσω του νέου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και δημιουργούνται 5 νέες σχολικές βιβλιοθήκες στα 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 6ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη και Γενικό Λύκειο Αγρού, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται 4 υφιστάμενες σχολικές βιβλιοθήκες στο 2ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας και το Μουσικό Γυμνάσιο Κέρκυρας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Συζητήθηκε επίσης η αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας που ήδη λειτουργεί σε νέα γραφεία και σύγχρονος διαγνωστικός εξοπλισμός απεστάλη με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας φέτος το καλοκαίρι.

Στη συνέχεια, η Υπουργός εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας Κέρκυρας το 6ο στη σειρά στο συνόλων των 13 σε όλη την Περιφέρεια, έργο που υλοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί με τα στελέχη του ΙΤΥΕ Διόφαντος παρουσίασαν εφαρμογές ρομποτικής, τρισδιάστατης εκτύπωσης, επαυξημένης πραγματικότητας και σύγχρονα εκπαιδευτικά σενάρια, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που δημιουργούνται για το δημόσιο σχολείο μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι το κέντρο καινοτομίας έχει περιφερειακή εμβέλεια γι’ αυτό και θα μπορούν να συμμετέχουν τα σχολεία όλων των Ιονίων νήσων στις εκπαιδευτικές δράσεις του.

Ιδιαίτερη θέση στην επίσκεψη κατείχαν οι σχολικές υποδομές. Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 2 εκατ. ευρώ για την Κέρκυρα, ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι εκτεταμένες ανακαινίσεις στις σχολικές μονάδες Κοντοκαλίου, Βελονάδων, 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκίμμης και στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ – 5ου ΓΕΛ Κέρκυρας. Κατά την επίσκεψή της, η Υπουργός βρέθηκε επίσης στο 3ο και 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, όπου οι εργασίες αναβάθμισης υλοποιούνται κατά τη φετινή θερινή περίοδο.

Η Υπουργός επισκέφθηκε ακόμη το 1ο ΕΠΑΛ, το 5ο ΓΕΛ και το Εργαστηριακό Κέντρο Κέρκυρας. Σημειώνεται ότι νέος, σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός που αποκτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναβάθμισε ουσιαστικά την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εργαστηριακής διδασκαλίας.

Η Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, και τους Αντιπρυτάνεις, με τους οποίους συζήτησε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, για έργα που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις κτιριακών υποδομών, την αγορά νέου ακινήτου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, τη μελέτη αποκατάστασης του Μεγάρου Καποδίστρια, τη μελέτη του νέου κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Παρουσιάστηκαν ακόμη τα δύο διεθνή κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο: το «Jazz and Mediterranean Music», σε συνεργασία με τη Sibelius Academy της Φινλανδίας και το «Innovative Inclusive Pedagogy for Vocal and Instrumental Instruction», σε συνεργασία με το University of Kentucky. Συζητήθηκαν επίσης οι παρεμβάσεις για τη φοιτητική στέγαση. Σήμερα στην Κέρκυρα διατίθενται συνολικά 298 κλίνες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση του έργου για την ανέγερση νέας φοιτητικής εστίας.

Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανο Πουλημένο, τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμάρη και τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας Γιάννη Καββαδία, στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός των κοινών δράσεων για τις σχολικές υποδομές και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του νησιού. Η Υπουργός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη στήριξη παρείχε ως προς την μετεγκατάσταση του ΚΕΔΑΣΥ και τη διαμόρφωση του χώρου για το νέο κέντρο καινοτομίας, καθώς και την υποστήριξη για τις μεταφορές μαθητών και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων στην Κασσιόπη. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές δράσεις που υλοποιούνται κάθε καλοκαίρι για περισσότερα από 600 παιδιά, αναδεικνύοντας τη σημαντική προσφορά της Κατασκήνωσης στην τοπική κοινωνία διαχρονικά. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ.κ. Νεκτάριο, απένειμε στη Σοφία Ζαχαράκη το Αργυρό Παράσημο του Αγίου Σπυρίδωνος, ως την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια δύο αναμνηστικών στηλών, στις οποίες αποτυπώνεται το ιστορικό της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων και η συμβολή όσων συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η Κέρκυρα είναι ένας τόπος με τον οποίο έχω αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε φορά που επιστρέφω, βλέπω αποφάσεις και πρωτοβουλίες να μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία.

Μόνο μέσα στην τελευταία τριετία, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας στην Κέρκυρα – από τις ανακαινίσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το Κέντρο Καινοτομίας και τον τεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, και τον νέο εξοπλισμό που αποστέλλεται στις σχολικές μονάδες – ξεπερνούν συνολικά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της Κέρκυρας, που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας για μια δημόσια εκπαίδευση σύγχρονη, ποιοτική και ισότιμη για όλους.»



- sofokleous10.gr

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