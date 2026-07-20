Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακού ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ανήκει στους 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που επιλέχθηκαν από το Ευρωσύστημα και ανακοίνωσε στις 14/7 τη συμμετοχή της στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ.

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Ως η μεγαλύτερη τράπεζα σε όγκο συναλλαγών πληρωμών στην Ελλάδα, η Πειραιώς ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο, αξιολογήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το σημαντικό στρατηγικό εγχείρημα που σχετίζεται με το μέλλον των πληρωμών στην Ευρώπη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα διαρκέσει για 12 μήνες. Η Πειραιώς θα συμμετάσχει ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθορίσει το Ευρωσύστημα.

Με τη συμμετοχή της στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ, η Πειραιώς επαναβεβαιώνει το στρατηγικό της ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες πληρωμών και τη δέσμευσή της να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων επιλογών για τους πελάτες στην αγορά.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ