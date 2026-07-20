Η Alpha Bank ανακηρύχθηκε κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα στα βραβεία Euromoney

Η Alpha Bank ανακηρύχθηκε ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των φετινών βραβείων Euromoney Awards for Excellence, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, κατακτώντας επίσης τη διάκριση Καλύτερης Τράπεζας στη Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος τιμήθηκε συνολικά με τέσσερις διακρίσεις, καθώς η AXIA αναγνωρίστηκε ως Καλύτερη Τράπεζα στην Έρευνα και Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα για τα Ακίνητα και τη Φιλοξενία, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική απόφαση της Alpha Bank να εντάξει την AXIA στον Όμιλο, δημιουργώντας έτσι μια από τις ισχυρότερες πλατφόρμες επενδυτικής τραπεζικής και έρευνας στην ελληνική αγορά.

Η ομάδα αξιολόγησης της Euromoney αναγνώρισε την Alpha Bank ως την τράπεζα που διακρίθηκε περισσότερο στην Ελλάδα το 2025, τονίζοντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου έχει διαμορφώσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ουσιαστικά διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου 2023-2025, κατά το οποίο η Alpha Bank υπερέβη τους βασικούς οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της. Όπως σημειώνει η Euromoney, η επιτυχία δεν οφείλεται μόνο στην απόδοση, αλλά και στη στρατηγική επιλογή: στοχευμένες εξαγορές, όπως η AstroBank και η AXIA, και κυρίως, η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, που μεταβάλλει ριζικά τη θέση της τράπεζας στην ελληνική αγορά.

Εκφράζοντας τις σκέψεις του για τις διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Οι διακρίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εμάς, καθώς αναγνωρίζουν όχι μόνο τα αποτελέσματά μας, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές που τα οδήγησαν. Επιλέξαμε συνειδητά ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο, εκμεταλλευόμενοι με πειθαρχία το κεφαλαιακό μας απόθεμα, οικοδομώντας νέες δυνατότητες μέσω στοχευμένων εξαγορών και μιας μοναδικής συνεργασίας με τη UniCredit. Αυτή η αναγνώριση ανήκει στους ανθρώπους της Alpha Bank. Θα συνεχίσουμε με την ίδια πειθαρχία, ώστε να παραμείνουμε η Τράπεζα που εμπιστεύονται οι πελάτες μας».

Κριτήρια Αξιολόγησης

Για το βραβείο Καλύτερης Τράπεζας, η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αξιολόγησε τη στρατηγική και τα οικονομικά αποτελέσματα, τις επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών σε όλο το εύρος δραστηριότητας της Τράπεζας. Στην κατηγορία Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη αξιολογήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την προώθηση της κουλτούρας συμπερίληψης. Στην κατηγορία Καλύτερη Τράπεζα για Έρευνα, η AXIA αναγνωρίστηκε για το βάθος και τη συνάφεια των μελετών της για τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Στην κατηγορία του Investment Banking αξιολογούνται στοιχεία όπως η επιτυχής ολοκλήρωση σύνθετων συναλλαγών και το εύρος των υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών.

Αναγνωρίσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης

● Τη στρατηγική απόφαση της Τράπεζας να επεκταθεί μέσω στοχευμένων εξαγορών, αξιοποιώντας με πειθαρχία τη δυνατή κεφαλαιακή θέση της. Για παράδειγμα, η εξαγορά της AstroBank εδραίωσε την Alpha Bank ως την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με μερίδιο αγοράς περίπου 10%, θέτοντας τις βάσεις για μια ενιαία πλατφόρμα Ελλάδας-Κύπρου και διπλασιάζοντας ταυτόχρονα την κερδοφορία της στην τοπική αγορά.

● Τη διαφοροποίηση της Τράπεζας μέσω μιας θεσμικής συνεργασίας με την UniCredit. Η Alpha Bank είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που έχει έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό όμιλο ως στρατηγικό θεσμικό μέτοχο, γεγονός που ανοίγει για τους πελάτες της πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές, επιπλέον δυνατότητες στον τομέα του trade finance και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων.

● Τη στρατηγική ένταξη της AXIA στον Όμιλο, δημιουργώντας μια κορυφαία περιφερειακή πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

● Τη σταδιακή διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας, με τα έσοδα από προμήθειες να αυξάνονται κατά 19% το 2025, φτάνοντας τα €501 εκατ., χάρη στην αυξανόμενη συμβολή των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των εργασιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική πίστη.

Κορυφαία Διάκριση και στον τομέα της Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Η διάκριση της Τράπεζας στην κατηγορία Καλύτερη στη Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη αναδεικνύει τη στρατηγική της δέσμευση για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ξεχώρισαν πρωτοβουλίες της Alpha Bank, όπως η ενεργοποίηση των Communities of Change και τα πολυεπίπεδα προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών και προσέλκυσης νέου ταλέντου στην Τράπεζα. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει τη συνεπή επένδυση της Alpha Bank σε μια κουλτούρα όπου κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να συνεισφέρει και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν:

• Η στρατηγική επένδυση στη γυναικεία ενδυνάμωση μέσω του πλαισίου A.W.A.R.E. (Alpha women, authentic, resilient, empowered), στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα mentoring και ηγεσίας, ενδυναμώνοντας τη γυναικεία ηγεσία, την επαγγελματική εξέλιξη και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον οργανισμό.

• Οι δράσεις της Τράπεζας για την προσέλκυση και ανάπτυξη νέου ταλέντου, με περισσότερες από τις μισές νέες προσλήψεις το 2025 (53%) να αφορούν νέους ηλικίας 18–30 ετών, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στρατηγικό στόχο του 20%.

• Τα Communities of Change, που ενισχύουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εργαζομένων.

● Οι πρωτοβουλίες για τον επαναπατρισμό στελεχών από το εξωτερικό, μέσω στοχευμένων ενεργειών και η ενεργοποίηση της κοινότητας “Alpha Ithacans”.

AXIA: Η κορυφαία ομάδα ανάλυσης της ελληνικής αγοράς

Η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αναγνώρισε την AXIA ως Καλύτερη Τράπεζα για Έρευνα, επισημαίνοντας ότι η ερευνητική της ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική και κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με την αξιολόγηση:

• καλύπτει εταιρείες που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 97% της ημερήσιας χρηματιστηριακής συναλλακτικής δραστηριότητας της ελληνικής αγοράς,

• παράγει ολοκληρωμένη και συνεχώς επικαιροποιημένη ανάλυση για βασικούς κλάδους της οικονομίας

• συνδυάζει καθημερινή επαφή με τις διοικήσεις των εταιρειών και τους επενδυτές, μετατρέποντας την ανάλυση σε άμεσα αξιοποιήσιμη επενδυτική πληροφόρηση, ενώ

• οι κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2025 σημείωσαν μέση απόδοση 56%, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι της αγοράς.

Για τη διάκριση Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα για Ακίνητα και Φιλοξενία, η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αναγνώρισε την ικανότητα της AXIA να ολοκληρώνει σύνθετες συναλλαγές που συμβάλλουν στον θεσμικό μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς φιλοξενίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία πώλησης των Porto Bello Hotels στην Brook Lane Capital, στη στρατηγική συνεργασία Donkey Hotels – AZORA, αλλά και στην ικανότητα της AXIA στην υλοποίηση σύνθετων δομών συναλλαγών που διευκολύνουν την προσέλκυση διεθνών θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε:

«Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις επιβραβεύουν τη συλλογική προσπάθεια και τη συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής μας. Αφορούν την αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας μέσω στρατηγικών συνεργασιών, την ενίσχυση των μονάδων παραγωγής προϊόντων και την επένδυση στις τεχνολογικές μας υποδομές, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις πηγές εσόδων μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν είναι επιμέρους πρωτοβουλίες, είναι ένα συνεκτικό μοντέλο που μας διαφοροποιεί από την αγορά. Η επόμενη φάση θα κριθεί από το βάθος της σχέσης που θα συνεχίσουμε να χτίζουμε με τους πελάτες μας».

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της AXIA, ο Γιώργος Λινάτσας, επικεφαλής του Investment Banking της Alpha Bank και διευθύνων σύμβουλος της AXIA δήλωσε:

«Μας τιμούν ιδιαίτερα τα δύο βραβεία που παρέλαβε η AXIA στην φετινή απονομή των Euromoney Awards for Excellence. Πρόκειται για άλλη μια διεθνή αναγνώριση της εικοσαετούς μας πορείας που οδήγησε στην ανάπτυξη της κορυφαίας εταιρίας επενδυτικής τραπεζικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πλέον, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με επιπλέον εργαλεία, ενώ διατηρούμε ισχυρή τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά που έχουμε αναπτύξει.

Από την πλευρά της, η Φραγκίσκη Μελίσσα, διευθύντρια ανθρώπινων πόρων της Alpha Bank, δήλωσε σχετικά με τη διάκριση Καλύτερη Τράπεζα στη Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη:

«Η διάκρισή μας στα Euromoney Awards for Excellence 2026 είναι αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειάς μας να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει, ακούγεται και έχει ίσες ευκαιρίες να εξελιχθεί. Στην Alpha Bank, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν είναι απλώς εταιρική πολιτική, είναι μέρος της κουλτούρας και βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Αλέξανδρος Αργυρός, διευθυντής της AXIA και συν-επικεφαλής του Investment Banking, ανέφερε:

«Η εκ νέου αναγνώριση από τη Euromoney αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και έμπρακτη επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας, της αφοσίωσης και της εκτελεστικής ικανότητας της ομάδας Real Estate & Hospitality. Σε μια αγορά όπου το αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον συναντά σημαντική πολυπλοκότητα στην υλοποίηση των συναλλαγών, η διάκριση αυτή αποτυπώνει την ικανότητά μας να μετουσιώνουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον σε επιτυχώς ολοκληρωμένες συναλλαγές. Κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή εδραιώνει την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών, ενισχύει τη δυναμική της αγοράς και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στη νέα εποχή της AXIA ως μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, και σε συνεργασία με την Alpha Finance, η ομάδα μας βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική».