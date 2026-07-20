Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει έργο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Η «Υποστήριξη της ομαλής, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης» ανατίθεται στην Cosmos Business Systems έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της συμβολή στην εκτέλεση και υποστήριξη κρίσιμων έργων ΤΠΕ για τον δημόσιο και τοπικό τομέα.

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Ο σκοπός του έργου περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και διαχείρισης των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με επιδίωξη την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Ο δήμος διαθέτει ένα ευρύ και σύνθετο δίκτυο πληροφορικής και επικοινωνιών, το οποίο περιλαμβάνει κέντρο δεδομένων (data center) και πολλές περιφερειακές υπηρεσίες κατανεμημένες στην πόλη. Η υποδομή περιλαμβάνει καθοριστικά συστήματα δικτύωσης, ασφάλειας, αποθήκευσης δεδομένων, εικονικοποίησης (virtualization), τηλεφωνίας VoIP και υπηρεσίες cloud μέσω του G-Cloud.

Μέσω της τεχνογνωσίας και της μακροχρόνιας εμπειρίας της σε σύνθετα έργα, η Cosmos Business Systems συμβάλλει στην ενίσχυση της ψηφιακής λειτουργίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολό της, υποστηρίζοντας κρίσιμες υποδομές που καθημερινά εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του δήμου και, κατά συνέπεια, τους πολίτες.