Η-italo-ανακοίνωσε-συμφωνία-3-δισεκ.-ευρώ-με-τη-siemens-για-την-αγορά-τρένων-για-τη-Γερμανία

Η ιταλική σιδηροδρομική εταιρεία Italo Holding δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε σύμβαση αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Siemens Mobility για την αγορά 26 τρένων υψηλής ταχύτητας, με προαιρετική αγορά 14 ακόμη, για να υποστηρίξει την προγραμματισμένη είσοδό της στη γερμανική αγορά το 2028.

Η συνολική επένδυση της εταιρείας, ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, θα οδηγήσει στην έναρξη υπηρεσιών σε δύο κύριους γερμανικούς διαδρόμους μέχρι τα μέσα του 2028, εισάγοντας νέο ανταγωνισμό σε μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές αγορές της Ευρώπης.

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Η συμφωνία με τη Siemens Mobility για τα τρένα περιλαμβάνει επίσης μια 30ετή σύμβαση συντήρησης.

Η λειτουργία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα μέσα του 2028, με 50 καθημερινές υπηρεσίες που θα συνδέουν 18 πόλεις στους διαδρόμους Μόναχο-Κολωνία-Ντόρτμουντ και Μόναχο-Βερολίνο-Αμβούργο.

Η Italo αναμένει να δημιουργήσει περίπου 2.500 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού, και να επενδύσει σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και υποδομές πληροφορικής.

Τα τρένα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Siemens στο Κρέφελντ και θα συντηρούνται στην αποθήκη της στο Ντόρτμουντ.

Η ρυθμιστική αρχή δικτύου της Γερμανίας παρουσίασε τον περασμένο μήνα μια πρόταση για τον περιορισμό της χρήσης της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων από την Deutsche Bahn σε ορισμένες συμφορημένες διαδρομές, ανοίγοντας τον δρόμο για ανταγωνιστές όπως η Italo.

- Reuters