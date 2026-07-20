Η-uni-systems-εντάσσεται-στο-στρατηγικό-πλαίσιο-κυβερνοασφάλειας-του-ΝΑΤΟ

Η ανάθεση αφορά τη σύμβαση-πλαίσιο Cyber Security Dynamic Marketplace του ΝΑΤΟ.

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Η Uni Systems επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (NCIA) προκειμένου να συμμετάσχει στο Cyber Security Dynamic Marketplace (CSDM), μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ένα από τα μεγαλύτερα σχετικά πλαίσια προμηθειών της Συμμαχίας, συνολικής ανώτατης αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Δομημένο σε εξειδικευμένες κατηγορίες (Lots) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, το πλαίσιο CSDM επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστους συνεργάτες, ικανούς να αντιμετωπίζουν τις εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές και να υποστηρίζουν επιχειρήσεις κρίσιμης σημασίας σε ολόκληρη τη Συμμαχία.

Η Uni Systems, μαζί με άλλες εταιρείες που εντάχθηκαν στο πλαίσιο, εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε πέντε βασικές κατηγορίες, που καλύπτουν τομείς όπως η Διαχείριση Ταυτότητας, Διαπιστευτηρίων και Πρόσβασης (Identity, Credential and Access Management – ICAM), η Προστασία Τερματικών Συσκευών (Endpoint Protection), η Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών Cloud (Network and Cloud Security), η Ανίχνευση Απειλών και Αναλυτική Επεξεργασία (Threat Detection and Analytics) και η Διαχείριση Ευπαθειών (Vulnerability Management), ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη του ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης πολλαπλών αναδόχων τύπου Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ), οι προεπιλεγμένοι προμηθευτές συμμετέχουν σε επιμέρους διαγωνιστικές διαδικασίες για συγκεκριμένες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας μια ανταγωνιστική, ευέλικτη και προσανατολισμένη στις ανάγκες διαδικασία προμηθειών.

Ο Δημήτρης Καβαλλιέρος, International Business Unit Director της Uni Systems, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη αναγνώριση αντανακλά την εμπιστοσύνη που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη δέσμευση και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις απαιτήσεις σύνθετων και κρίσιμων έργων κυβερνοασφάλειας. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό του ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας και στην προστασία κρίσιμων συστημάτων και επιχειρησιακών λειτουργιών».

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026 και έχει διάρκεια πέντε ετών.