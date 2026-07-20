«Θα-τους-ζητήσουμε-να-πληρώσουν-λίγο-παραπάνω»:-Ποιες-αυξήσεις-φόρων-σχεδιάζει-ο-Άντι-Μπέρναμ-στη-Βρετανία

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι μπορεί να ζητήσει από τους πολίτες να πληρώσουν «λίγο περισσότερο» σε φόρους, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στις δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς και ευρύτερων επενδυτικών στόχων.

Ο φόρος ως ποσοστό του βρετανικού οικονομικού προϊόντος προβλέπεται ήδη να αυξηθεί στο 37% φέτος — το υψηλότερο ποσοστό από το 1948 και περισσότερο από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία, αλλά κάτω από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με πιο γενναιόδωρες κρατικές συντάξεις.

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Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι οποίοι τον υποχρεώνουν να εξισορροπήσει τις καθημερινές δαπάνες με τα φορολογικά έσοδα εντός τριών ετών.

Έχει επίσης υποστηρίξει το προεκλογικό μανιφέστο των Εργατικών για το 2024, το οποίο απέκλειε πολλές αυξήσεις φόρων.

Την περασμένη εβδομάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις υπάρχουσες δαπάνες πριν αυξήσει περαιτέρω τους φόρους.

Ακολουθούν ορισμένες από τις επιλογές του Μπέρναμ σε περίπτωση που επιλέξει να αυξήσει τους φόρους.

Φόρος εισοδήματος, εθνικής ασφάλισης και ΦΠΑ

Το μανιφέστο των Εργατικών για το 2024 απέκλεισε την αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος, της εθνικής ασφάλισης ή του φόρου προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Ωστόσο, η Ριβς αύξησε το ποσοστό των πληρωμών εθνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι εργοδότες κατά 26 δισεκατομμύρια λίρες (35 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως στον πρώτο της προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν καλύπτονταν από τη δέσμευση να μην αυξήσει τους φόρους στους εργαζόμενους.

Οι Εργατικοί, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν επίσης παγώσει τα επίπεδα μισθών στα οποία καθίστανται πληρωτέοι οι συντελεστές φόρου εισοδήματος 20%, 40% και 45%, πράγμα που σημαίνει ότι οι μέσοι φορολογικοί συντελεστές αυξάνονται καθώς οι μισθοί αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα κατώτατα όρια έχουν ήδη παγώσει μέχρι το 2031, επομένως δεν μπορούν να αποτελέσουν άμεση πηγή νέων εσόδων, αλλά θα συγκέντρωναν 5 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως εάν παγώσουν πέραν αυτού.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΟΣΑ δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να επανεξετάσει τις απαλλαγές από τον ΦΠΑ – οι οποίες κυμαίνονται από τα περισσότερα τρόφιμα έως τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ο υπουργός συντάξεων Τόρστεν Μπελ δήλωσε ότι μια τέτοια αλλαγή θα ήταν ασυμβίβαστη με τις κυβερνητικές προσπάθειες να μειώσουν το κόστος ζωής, κάτι που επίσης δίνει προτεραιότητα στον Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ έχει στο παρελθόν ταχθεί υπέρ ενός χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ 10% για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και σε συνέντευξή του στους Times τη Δευτέρα ​σημείωσε την ανησυχία του κοινού ότι το αρχικό όριο για την καταβολή φόρου εισοδήματος παρέμεινε παγωμένο στις 12.570 λίρες.

Φορολογία εταιρειών και επιχειρηματικοί συντελεστές

Ο εταιρικός φόρος επί των κερδών των εταιρειών αποτελεί το 9% των φορολογικών εσόδων, ενώ οι εταιρικοί συντελεστές — ένας φόρος επί των ενοίκων εμπορικής ιδιοκτησίας — συνεισφέρουν το 3%.

Οι Εργατικοί έχουν υποσχεθεί να μην αυξήσουν τον συντελεστή του εταιρικού φόρου, αλλά η εφορία εκτιμά ότι 21 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως υποπληρώνονται, κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θέλει να μετατοπίσει το βάρος των εταιρικών συντελεστών περισσότερο προς τις αποθήκες και τα σούπερ μάρκετ εκτός πόλης και μακριά από καταστήματα και παμπ σε ακριβά σημεία του κέντρου της πόλης.

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών

Ο Μπέρναμ δήλωσε στα μέλη του Εργατικού Κόμματος πέρυσι ότι η Βρετανία «υπερφορολόγησε την εργασία και υποφορολόγησε» τον πλούτο, καθιστώντας τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών πιθανό στόχο για την αύξηση των εσόδων.

Οι φόροι κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 5% των κρατικών εσόδων, σε σύγκριση με το 30% που προέρχεται από τον φόρο εισοδήματος, και ο φόρος κεφαλαιακής ενίσχυσης (CGT) επιβάλλεται με χαμηλότερους συντελεστές από τον φόρο εισοδήματος.

Ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ — ο οποίος κάποτε θεωρούνταν πιθανός αντίπαλος του Μπέρναμ — πρότεινε την ευθυγράμμιση του συντελεστή CGT με τον φόρο εισοδήματος, αλλά την επιβολή του μόνο σε κέρδη που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι βιώσιμο, αλλά προειδοποίησε ότι οι φόροι κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι πιο επιρρεπείς στην αποφυγή από άλλους φόρους, καθώς ορισμένα κέρδη θα μπορούσαν να καταχωρηθούν εκτός της βρετανικής δικαιοδοσίας.

Δημοτικός φόρος και φόρου γης επί των αγορών ακινήτων

Ο δημοτικός φόρος είναι ο κύριος φόρος επί των κατοικιών στη Βρετανία και αποτελεί το 5% των εσόδων. Βασίζεται σε μια εκτίμηση για την αξία ενός ακινήτου το 1991 — οδηγώντας σε αποτελέσματα που ο Μπέρναμ έχει χαρακτηρίσει «εξαιρετικά οπισθοδρομικά».

Η ομάδα εκστρατείας Fairer Share αναφέρει τον Μπέρναμ ως υποστηρικτή μιας πρότασης για την αντικατάσταση του δημοτικού φόρου και του φόρου γης επί των αγορών ακινήτων με ετήσια εισφορά 0,48% στις ενημερωμένες αξίες των ακινήτων.

Αυτό θα αύξανε τις πληρωμές φόρων από τους κατοίκους του Λονδίνου και άλλων περιοχών με υψηλό κόστος στέγασης και θα τις μείωνε σε φθηνότερες περιοχές — και θα έφερνε πιθανά απροσδόκητα κέρδη και ζημίες στις αξίες των ακινήτων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους ιδιοκτήτες κατοικιών στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο.

Φόρος καυσίμων και αλκοόλ

Οι δασμοί στα καύσιμα και το αλκοόλ αντιπροσωπεύουν το 2% των εσόδων ο καθένας. Ο φόρος καυσίμων καθορίζεται σε μετρητά και παρόλο που τα σχέδια προϋπολογισμού υποθέτουν ότι θα αυξάνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τον πληθωρισμό, καμία κυβέρνηση δεν το έχει πράξει από το 2011 από φόβο μήπως προκαλέσει οργή στους οδηγούς.

Άλλοι φόροι

Αντί να αυξήσουν τους φόρους ευρείας βάσης, οι βρετανικές κυβερνήσεις έχουν προσθέσει πολλούς μικρότερους — 14 από το 2020, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό φόρων που ισχύουν στο νομοθετικό πλαίσιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 200 ετών, σύμφωνα με έρευνα του πρώην φορολογικού δικηγόρου Dan Neidle.

Ωστόσο, το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών προειδοποίησε ότι η αύξηση σημαντικών εσόδων από φόρους που ισχύουν μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικών στρεβλώσεων.