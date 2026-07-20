Καλαφάτης:-Πάνω-από-300-εκατ.-ευρώ-για-την-αναβάθμιση-των-ερευνητικών-υποδομών

Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης, τονίζει o υφυπ. Ανάπτυξης

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«Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης» τονίζει o υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Παρόν της Κυριακής».

Όπως επισημαίνει: «Με μια συντονισμένη εθνική στρατηγική, έχουμε ήδη επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών μας κέντρων, ενισχύοντας το οικοσύστημά μας και δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του άρθρου:

Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας πραγματοποιεί ένα μεγάλο άλμα προς την Οικονομία της Γνώσης. Στη νέα βιομηχανική επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει λάβει ήδη θέση πρωτοπορίας, φέρνοντας απτά αποτελέσματα. Οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 70% από το 2018, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμοσμένη έρευνα αποτελεί τον καταλύτη για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο.

Με μια συντονισμένη εθνική στρατηγική, έχουμε ήδη επενδύσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών μας κέντρων, ενισχύοντας το οικοσύστημά μας και δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Αυτή είναι η δική μας έμπρακτη απάντηση στο brain drain. Στο ερώτημα «ποιος σχεδιάζει το τεχνολογικό μέλλον της Ευρώπης», η απάντηση της Ελλάδας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου τεχνολογικών υποδομών. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για data centres. Λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης είναι ένα ζωντανό, ασφαλές και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ανθρωποκεντρική Καινοτομία και Διεθνείς Συμμαχίες

Έχουμε ήδη χτίσει γέφυρες και ισχυρές συμμαχίες με παγκόσμιους ηγέτες της τεχνολογίας, όπως η OpenAI, η Mistral AI, η Microsoft και η Google. Οι συμμαχίες αυτές αναπτύσσονται με σαφή στρατηγική στόχευση: να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα (technology stack) και να προσδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην εγχώρια οικονομία, στηρίζοντας τις δικές μας επιχειρήσεις.

Εδώ ακριβώς έγκειται ο κρίσιμος ρόλος του κανονιστικού πλαισίου. Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), πρέπει να γίνει με γνώμονα μια «Καινοτομία με Ανθρωποκεντρικό Πρόσημο». Δεν χρειαζόμαστε ρυθμιστικά κενά αλλά ούτε και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που στραγγαλίζουν την αγορά.

Στόχος μας είναι ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα πιο φιλικό προς τις επενδύσεις. Ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και στο δυναμικό οικοσύστημα των startups μας, να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να ανταγωνίζονται ισότιμα σε παγκόσμιο επίπεδο. O τριπλασιασμός της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ισχύος δεν είναι απλώς ζήτημα υποδομών, είναι ζήτημα εμπιστοσύνης στις δικές μας δυνάμεις και η Ελλάδα είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Συνδιαμορφώνοντας την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική

Αυτή τη στρατηγική επιλογή της χώρας μας να επενδύσει στη νέα γνώση ως μοχλό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και εθνικής ισχύος αναδείξαμε στο υψηλού επιπέδου Digital Europe Summit στις Βρυξέλλες, αλλά και στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, στο Δουβλίνο. Ειδικότερα, στο Digital Europe Summit παρουσιάσαμε τα σημαντικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας, ενόψει και της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές αποκτούν πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο και εφαρμογή στη χώρα μας.

Παράλληλα, η συνάντησή μας με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), Maria Leptin, στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε την προσήλωση της χώρας μας στη βασική έρευνα, την επιστημονική διπλωματία και τη σύνδεση της αριστείας με την παραγωγή. Με υπερηφάνεια αναφερθήκαμε στους Έλληνες επιστήμονες που έφεραν τη χώρα μας στην 7η θέση πανευρωπαϊκά στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα «Horizon Europe» καθώς και στη θεσμοθέτηση του νέου Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου για τη διασύνδεση με την Ελληνική Επιστημονική Διασπορά.

Θεσσαλονίκη και Β. Ελλάδα, κόμβοι καινοτομίας

Οι εθνικές μας επιλογές μετατρέπονται σε πράξη στην περιφέρεια, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πρόσφατη διοργάνωση του 3ου Greek Space Tech Forum που διοργανώθηκε στην Αθήνα, αναδείξαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το Διάστημα για την Ελλάδα δεν είναι πλέον κρατικοδίαιτη έρευνα, αλλά βιώσιμο business και ελκυστική επένδυση. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο επιχειρηματικός επωαστής ESA BIC Greece, στηρίζουμε έμπρακτα startups τεχνολογίας αιχμής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Οι επενδύσεις αυτές στη διαστημική πολιτική και την τεχνολογία μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε έναν ισχυρό, διαβαλκανικό κόμβο καινοτομίας. Με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένες επενδύσεις χτίζουμε την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στην Έρευνα, την Καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Εργαζόμαστε συντονισμένα. Χτίζουμε το αύριο σήμερα.

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