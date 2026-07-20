Καλιφόρνια:-Μπλόκο-δικαστή-στη-συγχώνευση-paramount-και-warner-brothers-ύψους-110-δισ.-δολαρίων

Ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια διέταξε τη Δευτέρα τις εταιρείες Paramount, Skydance και Warner Brothers Discovery να παύσουν προσωρινά τη συγχώνευσή τους, ενόσω προχωρά η δικαστική υπόθεση που κίνησαν πολλές πολιτείες αμφισβητώντας τη συμφωνία.
Απαγορεύεται στις εταιρείες να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 14 ημέρες, μέχρι τη διεξαγωγή μιας νέας ακρόασης στις 3 Αυγούστου σχετικά με την έκδοση προσωρινής διαταγής (ασφαλιστικών μέτρων), η οποία θα εμπόδιζε την Paramount και τη Warner Brothers να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή προτού ληφθεί μια τελική απόφαση.
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