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    Καλιφόρνια:-Μπλόκο-δικαστή-στη-συγχώνευση-paramount-και-warner-brothers-ύψους-110-δισ.-δολαρίων
    Καλιφόρνια: Μπλόκο δικαστή στη συγχώνευση Paramount και Warner Brothers ύψους 110 δισ. δολαρίων

    Καλιφόρνια: Μπλόκο δικαστή στη συγχώνευση Paramount και Warner Brothers ύψους 110 δισ. δολαρίων

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια διέταξε τη Δευτέρα τις εταιρείες Paramount, Skydance και Warner Brothers Discovery να παύσουν προσωρινά τη συγχώνευσή τους, ενόσω προχωρά η δικαστική υπόθεση που κίνησαν πολλές πολιτείες αμφισβητώντας τη συμφωνία.

    Απαγορεύεται στις εταιρείες να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 14 ημέρες, μέχρι τη διεξαγωγή μιας νέας ακρόασης στις 3 Αυγούστου σχετικά με την έκδοση προσωρινής διαταγής (ασφαλιστικών μέτρων), η οποία θα εμπόδιζε την Paramount και τη Warner Brothers να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή προτού ληφθεί μια τελική απόφαση.

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