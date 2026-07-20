Κατασκευαστές:-Νέο-«sos»-για-τα-δημόσια-έργα-μετά-τις-ραγδαίες-αυξήσεις-στις-τιμές-των-υλικών

Νέο «καμπανάκι» για την πορεία των δημόσιων έργων «χτυπούν» οι εργοληπτικές οργανώσεις, προειδοποιώντας ότι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα κατασκευαστικά υλικά απειλεί την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων. Στο +30% οι ανατιμήσεις, κίνδυνος για εταιρείες και έργα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Νέο «καμπανάκι» για την πορεία των δημόσιων έργων «χτυπούν» οι εργοληπτικές οργανώσεις, προειδοποιώντας ότι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα κατασκευαστικά υλικά απειλεί την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων, ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης και επείγουσα συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται, από τις αρχές Μαρτίου έως σήμερα το κόστος βασικών υλικών έχει αυξηθεί κατά 20% έως 35%, εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, απειλεί την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων.

Με επιστολή προς τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Δημήτρη Μαρκόπουλο και Αθανάσιο Πετραλιά, οι ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών) ζητούν άμεση συνάντηση, επισημαίνοντας ότι οι ανατιμήσεις, τις οποίες αποδίδουν στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για την εκτέλεση των δημόσιων έργων. Όπως αναφέρουν, η ένταση των αυξήσεων είναι ιδιαίτερα εμφανής στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται συνολικά το κόστος κατασκευής.

«Η αρχική εντύπωση ότι το φαινόμενο των ραγδαίων αυξήσεων θα είχε προσωρινό χαρακτήρα έχει προ πολλού διαψευσθεί, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόψη χρονικής περιόδου δεν έχει διαπιστωθεί καμία μείωση των τιμών, ενώ πλέον όλες οι σχετικές αναλύσεις επισημαίνουν ότι τα επίπεδα τιμών και πληθωρισμού θα παραμείνουν υψηλά, ακόμη κι εάν επέλθει κάποιας μορφής συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ανωτέρας βίας κατά την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων έργων, αφού οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις – Μέλη μας καλούνται να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις χωρίς να υφίσταται σήμερα ουσιαστική αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος αντίστοιχη των αυξήσεων των τιμών της αγοράς, ώστε να διατηρηθεί η αρχική οικονομική ισορροπία των συμβάσεων δημοσίων έργων, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την ολοκλήρωση των έργων που περιλαμβάνονται στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε Ομάδα Εργασίας των Οργανώσεών μας, από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και σήμερα τεκμηριωμένα διαπιστώνονται σημαντικότατες αυξήσεις σχεδόν σε όλα τα ενσωματούμενα στα έργα υλικά, αυξήσεις που κυμαίνονται από 20% έως 35% τουλάχιστον, σε διάστημα ολίγων μηνών !!! Η ένταση των αυξήσεων -η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στις τιμές των καυσίμων- δημιουργεί οξύτατο πρόβλημα που πρέπει άμεσα και δραστικά να επιλυθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των εν εξελίξει έργων ανά την επικράτεια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Επί της ουσίας, οι εργοληπτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η σημερινή εικόνα της αγοράς έχει ανατρέψει την οικονομική ισορροπία των δημοσίων συμβάσεων, καθώς οι ανάδοχοι καλούνται να υλοποιήσουν έργα με κόστος σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που ίσχυε κατά τη δημοπράτησή τους. Όπως επισημαίνουν, το υφιστάμενο πλαίσιο αναθεώρησης τιμών δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, γεγονός που μεταφέρει το πρόσθετο οικονομικό βάρος στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Η νέα παρέμβαση των εργοληπτικών οργανώσεων αποτελεί συνέχεια των προειδοποιήσεων που είχαν διατυπώσει πριν από περίπου έναν μήνα, όταν οι ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ και ΠΕΣΕΔΕ είχαν εμφανιστεί με κοινό μέτωπο με τον ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων) επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς ανατιμήσεις απειλούν την εξέλιξη εκατοντάδων δημόσιων έργων. Μάλιστα, και παλιότερα είχαν αναφέρει ότι αυξήθηκε μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή η τιμή στα προϊόντα ασφάλτου, έως και 70% με 80%, παραμένοντας στη συνέχεια κατά 45% με 50% υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τις ανατιμήσεις.