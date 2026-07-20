Κατασχεμένος λογαριασμός: Πώς μπορείτε να τον «ξεμπλοκάρετε» – Σημεία προσοχής και παγίδες

Η σταδιακή ενεργοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους έχει ξεκινήσει.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός «κερδίζει» όλο και περισσότερους οφειλέτες σε Δημόσιο και τράπεζες, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ένταξη αρρύθμιστων χρεών έως 31 Δεκεμβρίου 2023 στη ρύθμιση σε 72 δόσεις έχει ενεργοποιηθεί ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

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Η ηλεκτρονική αίτηση

Ειδικά στο σκέλος άρσης κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να προχωρήσει η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, επιλέγοντας Δικαστικό, μέτρα & οφειλές > Χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατ’ άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α΄163) βάσει άρθρου 18 του ν. 5313/2026, (Α.1145/2026). Ο αιτών θα πρέπει να αναφέρει τον ΑΦΜ και τα στοιχεία ή την επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος ή του άλλου υπόχρεου προσώπου όπου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Χρειάζονται επίσης ο αριθμός και η ημερομηνία της κατάσχεσης, καθώς και η υπηρεσία που την επέβαλε.

Προϋποθέσεις

Σημαντικό είναι για τους οφειλέτες να γνωρίζουν ότι η άρση χορηγείται μόνο μία φορά ανά οφειλέτη, ενώ δεν λειτουργεί αναδρομικά για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν ενημερωθεί η τράπεζα.

Βασικές προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτό το αίτημα είναι:

• Να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης (μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις).

• Τυχόν υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής (με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή).

• Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου (ατομικές ή από αλληλέγγυα ευθύνη) να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που η ίδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έχει επιβάλει περισσότερα κατασχετήρια, στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφούν τα στοιχεία όλων.

Με βάση την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία το συντομότερο δυνατό ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσά από απαιτήσεις που γεννιούνται μετά τη γνωστοποίηση της άρσης στην τράπεζα ή στον άλλο υπόχρεο φορέα αποδεσμεύονται και αποδίδονται. Αντίθετα, ποσά από απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί πριν από τη γνωστοποίηση εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο.AA