Κοντογεώργης: Τέλος Αυγούστου οι αποφάσεις για τη ΔΕΘ – Στόχος να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι

Τη διαβεβαίωση ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027 έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τονίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, αφού αξιολογηθούν όλα τα οικονομικά και διεθνή δεδομένα.

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Ο κ. Κοντογεώργης επισήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται προς το τέλος της κυβερνητικής θητείας και, πέρα από τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, θα αποτυπώνει και τον ορίζοντα της επόμενης τετραετίας.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες που προετοιμάζονται, σημείωσε ότι η κυβερνητική στόχευση είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να δουν έμπρακτα οφέλη από τα νέα μέτρα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιμένει στη στρατηγική της μείωσης των φορολογικών βαρών, διατηρώντας παράλληλα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει τις τελικές αποφάσεις μετά την αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων και των διεθνών εξελίξεων.

Για τις τιμές των καυσίμων

Ερωτηθείς για την πορεία των τιμών των καυσίμων, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς τιμές, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της έκπτωσης που εφαρμόζεται μέσω των ελληνικών διυλιστηρίων.

Όπως είπε, η ενίσχυση των 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

«Έχουμε δείξει ότι όταν προκύπτουν ζητήματα παρεμβαίνουμε, όμως οι εξελίξεις μεταβάλλονται καθημερινά και θα αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι κοστολογημένες»

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης και στις προτάσεις κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει κοστολογημένες πολιτικές, βασισμένες στα δημοσιονομικά δεδομένα.

Όπως είπε, κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή απάντηση για τον τρόπο χρηματοδότησής της, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και υποστήριξε πως η αντιπολίτευση υιοθέτησε υπερβολικούς χαρακτηρισμούς πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Όπως σημείωσε, η αρχειοθέτηση υποθέσεων που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει, κατά τον ίδιο, ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούνται πρόωρες εντυπώσεις, ενώ κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή στον δημόσιο λόγο τους.

- sofokleous10.gr

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