Κώτσηρας στον ΣΚΑΪ: Από αύριο τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 ετών – Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο Τρίτη η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

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Όπως εξήγησε, οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων – και ιδιαίτερα σοβαρών ατυχημάτων – καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών.

«Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είχαμε δει βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Οι 4 νέες ρυθμίσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε τις 4 βασικές παρεμβάσεις που τίθενται σε εφαρμογή:

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.

«Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», σημείωσε.

«Η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει»

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», είπε.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ πλέον προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση.

«Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς όπου η κυκλοφορία τους απαγορεύεται, όπως δρόμοι με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Τέλος, επισήμανε ότι οι νέες ρυθμίσεις εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, σημειώνοντας πως ο συνδυασμός αυστηρότερων κυρώσεων και εντατικών ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

- sofokleous10.gr

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