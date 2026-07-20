Μαρινάκης: Επιβεβαιώθηκε ότι η ΕΛΑ.Σ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2 – Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξαπολύοντας αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 70-80% των προσώπων της ΕΛ.Α.Σ. ήταν κυβερνητικά ή κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2».

«Μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις ενός εστιατορίου που δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση, αλλάζει την ονομασία του και μόνο τη βιτρίνα. Γιατί ο κ. Τσίπρας έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο, που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε τα στελέχη της πρώτης γραμμής, μετέφερε όλο τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος ότι έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη».

Έπειτα, εξήγησε ότι «το γενικό λογιστήριο του κράτους πληρώνει κάθε μήνα 2,5 δισ. ευρώ για να καταβληθεί μια σύνταξη. Άρα, όποιος προτείνει 13η σύνταξη, πρέπει να πει πού θα βρει 2,5 δισ. ευρώ».

«Μόνο η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για όλες αυτές τις υποθέσεις»

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «το θύμα της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων είναι η κοινωνία και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης, να ζητήσουν συγγνώμη στους ανθρώπους αυτούς». «Η Δικαιοσύνη και μόνο η Δικαιοσύνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις», πρόσθεσε.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια Δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις και για τους υπόλοιπους τέσσερις».

Για τα Προσφυγικά

Αναφερόμενος στα Προσφυγικά, σχολίασε ότι «αυτά θα εκκενωθούν από κάθε μπαχαλάκια-καταληψία και κάθε μπαχαλάκιας θα πεταχτεί εκτός κάθε κατάληψης. Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, οι καταληψίες θα πετιούνται εκτός με μέριμνα για ευπαθείς ομάδες και παιδιά».

Έπειτα, υπογράμμισε ότι «η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Ένας χώρος που ήταν υπό κατάληψη και πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι, απελευθερώνεται και μετατρέπεται σε μια οργανωμένη κρατική δομή φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών. Μέσα σε αυτές τις καταλήψεις έμεναν κάποια “μπουμπούκια” που χρησιμοποιούσαν τις καταλήψεις αυτές ως ορμητήρια με αποτελέσματα, όπως αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «είμαστε η χώρα των a la carte ευαίσθητων που μπορεί να αγχώνονται για τη μετεγκατάσταση κάποιων από τα Προσφυγικά, αλλά αν σκοτωθεί η μάνα μιας πολιτικού, ρωτάνε για την ακρίβεια».

Για το Κυπριακό

Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της υπό εξέλιξη προσπάθειας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

Για το Κράτος Δικαίου

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαίωσε τη σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο της Ελλάδας, η οποία συγκαταλέγεται στις 13 χώρες με βελτιωμένη εικόνα. Τόνισε ότι, από το 2020 έως σήμερα, οι συστάσεις της Επιτροπής μειώθηκαν από επτά σε τέσσερις και ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφηκε θετική εξέλιξη σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Επισήμανε ότι η πρόοδος στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής λειτουργίας των ΜΜΕ και της προστασίας των δημοσιογράφων, αναφέροντας μεταξύ άλλων το νέο πλαίσιο για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, την ενίσχυση του ΕΣΡ και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου ΜΜΕ ως φορέα αυτορρύθμισης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), ενώ υποστήριξε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί τεκμηριωμένη απάντηση σε όσους, όπως είπε, επιμένουν να δυσφημούν τη χώρα στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να ενισχύει την ελευθερία του Τύπου, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.

Σχετικά με την αντιπυρική προστασία

Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία, ανέφερε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ από την αρχή του έτους έως τις 16 Ιουλίου 2026 επιβλήθηκαν 577 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Τόνισε τη σημασία της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας και της αλλαγής της συμπεριφοράς των πολιτών για την πρόληψη των πυρκαγιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Canadair το 2028, ενώ έως το 2031 αναμένεται να έχουν παραδοθεί συνολικά επτά αεροσκάφη νέας γενιάς.

Αναφερόμενος στα προγράμματα «Εξοικονομώ», είπε ότι εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι για την ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2026 για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Υπογράμμισε ότι περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους μέσω των σχετικών προγραμμάτων, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα», με συνολικούς πόρους άνω του 1,4 δισ. ευρώ.

Τι είπε για τα έργα υποδομών

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομών που, όπως είπε, αλλάζουν την εικόνα της χώρας, όπως η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης, το Flyover στη Θεσσαλονίκη, το βόρειο τμήμα του Ε65, οι ανισόπεδοι κόμβοι στην περιοχή του Σκαραμαγκά, τα έργα του ΒΟΑΚ, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, ο αγωγός TAP, η υψηλή πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G και η πλήρης επαναφορά της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εθνική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών, μέσω δωρεάς ύψους 160 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με παρεμβάσεις στο ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ και το ΕΜΠ.

Τέλος, ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε δομές προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, επισημαίνοντας ως βασική καινοτομία τη δυνατότητα χορήγησης voucher σε παιδιά πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο που καταγράφει η χώρα μας καθώς είναι μια από τις 13 χώρες οι οποίες σημείωσαν βελτιωμένη εικόνα.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από επτά σε τέσσερις, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σημειώνεται θετική εξέλιξη σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Η πρόοδος που διαπιστώνεται στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οφείλεται, για ακόμη μία χρονιά, στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής λειτουργίας των ΜΜΕ και της προστασίας των δημοσιογράφων.

Κομβικός είναι ο ρόλος των νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθήσαμε, όπως το νέο πλαίσιο για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, ο εκσυγχρονισμός της ΕΡΤ, η θέσπιση του πλαισίου αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, που έδωσε οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών, η ενίσχυση σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προσωπικού του ΕΣΡ και η πρόβλεψη για το Εθνικό Συμβούλιο ΜΜΕ ως φορέα αυτορρύθμισης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρωτοβουλίες για την προστασία των δημοσιογράφων, με την προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλειά τους, το οποίο βρίσκεται σε συνδιαμόρφωση και την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για μια ακόμα χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει με στοιχεία και τεκμήρια την πιο ηχηρή απάντηση σε εκείνες τις μειοψηφίες, εντός και εκτός πολιτικού συστήματος και εκείνα τα λίγα μέσα ενημέρωσης τα οποία επιμένουν να κατασυκοφαντούν τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να θωρακίζει την ελευθερία του Τύπου, να κατοχυρώνει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Canadair το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα αεροσκάφη με ψηφιακά συστήματα, αυξημένη χωρητικότητα νερού και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, τα οποία ενσωματώνουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στη δασοπυρόσβεση.

Λόγω της μεγάλης απήχησης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30ή Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές,

• υπαχθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Η εικόνα της χώρας μας αλλάζει μέσα από την υλοποίηση έργων που αφορούν καθοριστικά οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης, η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης -γνωστή ως Flyover-, το βόρειο τμήμα του Ε65, η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και τα έργα του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης. Σημαντικές είναι επίσης οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί, οι οποίες εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια στους κατοίκους τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ακόμη ο αγωγός TAP, η πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 5G που ανέρχεται στο 99,8% -μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη- καθώς και η πλήρης επαναφορά της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, οικοδομώντας μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο ανθεκτική.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εθνική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών της χώρας, μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς ύψους 160 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και πλήρως προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν μελέτες για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση των κτιρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Βασική καινοτομία του β’ κύκλου αποτελεί η πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες: βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη».

- sofokleous10.gr

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