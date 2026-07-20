Μητσοτάκης-στη-συνεδρίαση-της-ΚΟ-της-ΝΔ:-«Δεν-θα-κουραστώ-να-το-λέω,-οι-εκλογές-θα-γίνουν-την-άνοιξη-του-2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στην ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

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Ο πρωθυπουργός είπε στη συνέχεια ότι οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση συνιστούν τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Επ’ αυτού σημείωσε ότι αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για την αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και τη πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε:

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια».

«Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης – θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. «Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι, στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους – χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές – η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι 16 χρόνια μετά οι Αρχές αισθάνονται ότι έχουν επαρκές υλικό για να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της Μarfin.

«Επιμένω διότι αυτό το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας. Με σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης και αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας τελείως διαφορετική από αυτό που βιώνουν οι πολίτες», επισήμανε.

Για οικονομία

«Τα γεγονότα είναι αμείλικτα κι εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να τα εξηγήσουμε με πειστική ερμηνεία. Έουμε δυστυχώς πάλι μια έξαρση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ και αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε εμείς να κάνουμε απέναντι σε μία πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, οφείλουμε όμως να προσπαθήσουμε να τη διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο».

Για ακρίβεια

«Εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση…Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στα σουπερμάρκετ με ένα πάγωμα τιμών με μειώσεις στα βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο».

Εκλογές

«Η Κυριακή της κάλπης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Είναι μια μέρα κρίσιμη που θα κριθεί αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα έκανε μέχρι σήμερα».

«Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας. Ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής Μία επιλογή. Μια ισχυρή κυβέρνηση φροντίδας σιγουριάς και αποτελέσματος».

«Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε τα πισωγυρίσματα ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών – ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

«Δεν θα κουραστώ να το λέω, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία».

«Ίσως με ένα τρόπο να θυμίζουμε κι εμείς τη νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ισπανία. Τι έκανε Ισπανία, ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας άρα πρωτοβουλία των κινήσεων όταν έχεις μπάλα εσύ θα βάλεις γκολ. Εμείς έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω από άλλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ».

«Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν οι εκλογές να είναι αύριο».

Για γλυπτά του Παρθενώνα

«Ο νέος (Βρετανός) πρωθυπουργός (Άντι Μπέρναμ) έχει ταχτεί στο παρελθόν αναφανδόν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Να δω πόσο συνεπής θα φανεί».

Κλείνοντας τη συνεδρίαση της ΚΟ, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Πρώτον ως προς τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν εξαιρετικά ενεργά στην αρμόδια επιτροπή με ενθουσιασμό πραγματικό αλλά και με πολύ καλή προετοιμασία. Έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία αδικήθηκε από το γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η αντιπολίτευση επέλεξε να μη συμμετέχει. Και να ζητήσω από όλες και από όλους στη συζήτηση που θα γίνει στην ολομέλεια να έχουμε μια σημαντική συμμετοχή, είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδείξουμε τη σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης και των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα αλλά και την ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα μας αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι προεξοφλεί τους 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια και με ειλικρίνεια και ενίοτε με συναίσθημα το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Και τους συναδέλφους οι οποίοι είδαν τις υποθέσεις τους να πηγαίνουν στο αρχείο – και γεννιέται εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει εξαρχής, όταν ήταν απολύτως σαφές ότι τα επιχειρήματα και η δικογραφία ήταν εξαιρετικά ασθενής – αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι με αξιοπρέπεια θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Άκουσα με πολύ προσοχή όσα είπε ο Μάκης αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές και εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό. Στον πυρήνα των όσων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο παρελθόν για τα ποια είναι τα όρια του βουλευτή, αλλά και για πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο βουλευτής να μπορεί να λειτουργεί αλλά με ένα τρόπο που να μπορεί να εγγυάται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Για την ευρωπαΐκή εισαγγελία, δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό τον θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις, προφανώς θα τις συνεχίσουμε και με την ίδια συστηματικότητα».

- sofokleous10.gr

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