Νέα-τηλεφωνική-επικοινωνία-Γεραπετρίτη–Αμπντελάτι:-Επιβεβαίωσαν-τη-στρατηγική-σχέση-Ελλάδας–Αιγύπτου

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου.

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Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί επανέλαβαν ότι η ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στα κοινά συμφέροντα και στο κοινό όραμα για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω της συνέχισης του πολιτικού διαλόγου και της πραγματοποίησης προσεχών επισκέψεων υψηλού επιπέδου.

FM George Gerapetritis held a phone conversation with #Egypt FM Badr Abdelatty. The two FMs reaffirmed the strong and enduring strategic partnership between Greece and Egypt, built on mutual trust, shared interests, and a common vision for regional peace, stability &prosperity. pic.twitter.com/CAJZcWqthZ — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 20, 2026

- sofokleous10.gr

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