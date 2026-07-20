Νέος-γενικός-διευθυντής-της-Αθηναϊκής-Γενικής-Κλινικής-ο-Στέλιος-Λιανός

Η Στέλιος Λιανός αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή στην Αθηναϊκή Γενική Κλινική του Medifirst Group, φέρνοντας μαζί του πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ιδιωτικής ασφάλισης και της διοίκησης οργανισμών.

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Μέχρι τώρα, ο Στέλιος Λιανός ήταν υπεύθυνος για το Health Insurance Procurement στην Interamerican, όπου είχε τον ρόλο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών υγείας. Έχει αναλάβει επιτελικές και διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας στη διαδικασία επιχειρησιακού μετασχηματισμού, στη διαχείριση κινδύνων, στον εσωτερικό έλεγχο και στην ανάπτυξη οργανισμών.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένος Certified Internal Auditor (CIA).

Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Αντώνη Γερονικολάου για τη σημαντική του συνεισφορά στην ανάπτυξη της κλινικής κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η εμπειρία του και η διαρκής του προσφορά συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο και την ενίσχυση του οργανισμού. Ο κ. Γερονικολάου θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου της διοίκησης.

Ο Γιώργος Βελιώτης, πρόεδρος των Πολυϊατρείων Medifirst και της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Στέλιο Λιανό ως νέο ηγέτη της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής. Είναι ένα στέλεχος με υψηλή εκπαίδευση, στρατηγική σκέψη και βαθιά γνώση του υγειονομικού τομέα, που θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της κλινικής. Επιπλέον, ευχαριστώ τον κ. Γερονικολάου για την πολύτιμη και μακροχρόνια προσφορά του. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την πορεία της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής και είμαστε ευτυχείς που θα συνεχίσει να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του ως σύμβουλος της διοίκησης».