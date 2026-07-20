Πτωτικά-κινήθηκαν-οι-τρεις-βασικοί-δείκτες-της-wall-street

Έχασαν έδαφος στη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά τον τελευταίο γύρο στρατιωτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,19% και έκλεισε στις 7.443,28 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,05% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 25.508,07 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 307,16 μονάδες ή 0,59%, στις 51.839,26 μονάδες. Η πτώση άνω του 2% στη μετοχή της Apple άσκησε πιέσεις στον δείκτη των 30 μετοχών.

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Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την ένατη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ωστόσο το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε έως τα μέσα του πρωινού στη συνεδρίαση του Λονδίνου, μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, που αναζωπύρωσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση.

Ο Μπαγκαΐ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι διαμεσολαβητές συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα με το Ιράν εν μέσω του τελευταίου κύματος αμερικανικών επιθέσεων και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιπάλων θα μπορούσαν να διεξαχθούν με βάση τα εθνικά συμφέροντα.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου επανήλθαν σε ανοδική τροχιά μετά την ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία δήλωσε ότι το Ιράν θα πληρώσει για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών «πολλές φορές περισσότερο!». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο 0,9%, στα 83,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο περίπου 1,3%, στα 89,22 δολάρια.

Παράλληλα, οι Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν έχει την ανοχή για μια ουσιαστική κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή (δηλαδή την ανάπτυξη στρατευμάτων) και, αν αυτό ισχύει, τότε κάποια μορφή διπλωματικής λύσης είναι αναπόφευκτη», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών προσπάθησαν να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας. Η Micron Technology ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ανόδου, ενισχυόμενη σχεδόν κατά 2%. Η Astera Labs σημείωσε άνοδο 1,9%, ενώ η Teradyne ενισχύθηκε κατά 3,5%. Η Advanced Micro Devices (AMD) κέρδισε 1,6%. Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε οριακή άνοδο.

«Ο κλάδος των ημιαγωγών και το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη περνούν από έναν υγιή έλεγχο πραγματικότητας», δήλωσε στο CNBC ο Ντάρελ Κρονκ, πρόεδρος του Wells Fargo Investment Institute και επικεφαλής επενδύσεων στον τομέα Wealth and Investment Management. «Η πρόσφατη τεχνική επιδείνωση αυξάνει τον κίνδυνο μιας βαθύτερης διόρθωσης προς πιο μακροπρόθεσμα επίπεδα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μέσων όρων 200 ημερών».

«Αν και μια βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάκαμψη δεν θα ήταν έκπληξη, δεδομένων των συνθηκών υπερπουλημένης αγοράς, η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση έχει διαταραχθεί», πρόσθεσε.

Οι τρεις βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος, καθώς η πίεση στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα. Το SMH κατέγραψε την τρίτη εβδομαδιαία πτώση του μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.