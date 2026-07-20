Πτώση-στις-Ευρωαγορές-εν-μέσω-νέας-κλιμάκωσης-στη-Μέση-Ανατολή

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Πτωτική ήταν η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών αγορών στην τρέχουσα εβδομάδα, με τα περισσότερα χρηματιστήρια να κλείνουν στο «κόκκινο».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,30%, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,12%, στις 24.861,67 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,71%, στις 10.524,76 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε ήπια κέρδη 0,02%, στις 8.340,11 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,04%, στις 51.862,79 μονάδες, ο ισπανικός IBEX έχασε 0,05%, στις 19.206,90 μονάδες, ενώ, από την άλλη, ο PSI της Πορτογαλίας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,09%, στις 9.070,71 μονάδες.