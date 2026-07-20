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    Πτώση-στις-Ευρωαγορές-εν-μέσω-νέας-κλιμάκωσης-στη-Μέση-Ανατολή
    Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

    Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

    Πτωτική ήταν η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών αγορών στην τρέχουσα εβδομάδα, με τα περισσότερα χρηματιστήρια να κλείνουν στο «κόκκινο».

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    Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,30%, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

    Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,12%, στις 24.861,67 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,71%, στις 10.524,76 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε ήπια κέρδη 0,02%, στις 8.340,11 μονάδες.

    Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,04%, στις 51.862,79 μονάδες, ο ισπανικός IBEX έχασε 0,05%, στις 19.206,90 μονάδες, ενώ, από την άλλη, ο PSI της Πορτογαλίας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,09%, στις 9.070,71 μονάδες.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #DAX #CAC_40 #FTSE_100

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