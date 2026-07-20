Στουρνάρας:-«Να-ανοίξουμε-την-οικονομία-στον-ανταγωνισμό»

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, δεν είναι κάτι απλό αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και εάν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα.

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«Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, δεν είναι κάτι απλό αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και εάν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα.

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Ο κύριος Στουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από τον μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης».

Τόνισε ότι «η λύση δεν είναι να μειώσεις τη ζήτηση, αλλά να αυξήσεις την προσφορά, αίροντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα, σε κλάδους οικονομική δραστηριότητας», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη της χώρας για μεγαλύτερη παραγωγή και υπηρεσιών και προϊόντων.

Αναφερόμενος στον στόχο της τρίτης θητείας του, τόνισε ότι «θα πρέπει να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα».

«Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας» παρατήρησε.