Συνεργασία Clever Point με REVOIL για την επέκταση του δικτύου και την εξυπηρέτηση πελατών

Η Clever Point ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη REVOIL, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καυσίμων στην Ελλάδα, που διαθέτει περισσότερο από 500 πρατήρια. Η Clever Point, που ανήκει στον όμιλο Qualco, είναι το μοναδικό δίκτυο σημείων παραλαβής, αποστολής και επιστροφής δεμάτων (PUDO) στην Ελλάδα με πάνω από 800 καταστήματα.

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Η συνεργασία προσφέρει αμοιβαία οφέλη: η Clever Point επεκτείνει τα σημεία εξυπηρέτησής της σε στρατηγικές τοποθεσίες με διευρυμένο ωράριο, ενώ οι πελάτες της REVOIL μπορούν να παραλαμβάνουν, να αποστέλλουν και να επιστρέφουν δέματα κατά την επίσκεψή τους για ανεφοδιασμό καυσίμων. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Clever Point, η οποία προγραμματίζει να ξεπεράσει τα 1.000 σημεία εξυπηρέτησης σε εθνικό επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους.

Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίζεται από την τεχνολογική πλατφόρμα της Clever Point, σχεδιασμένη και αναπτυγμένη πλήρως in-house, μέσω της οποίας εξυπηρετούνται σήμερα έξι κορυφαίες εταιρείες ταχυμεταφορών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης για τον καταναλωτή, ανεξαρτήτως του courier που διαχειρίζεται το δέμα του, προσφέροντας παράλληλα ποιοτικότερη κάλυψη στους συνεργάτες της Clever Point, όπως εταιρείες courier, e‑shops και brands, με περισσότερες επιλογές για τους τελικούς τους πελάτες.

«Καλωσορίζουμε τη REVOIL στο δίκτυο συνεργατών μας. Τα πρατήρια καυσίμων είναι σημεία που οι καταναλωτές επισκέπτονται τακτικά, σε τοποθεσίες με μεγάλη προσβασιμότητα και διευρυμένο ωράριο, στοιχεία που ενισχύουν την κάλυψη του δικτύου μας. Στην Clever Point, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες που διευκολύνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης για όλους», δηλώνει ο Στέλιος Αγορόπουλος, επικεφαλής προϊόντων της Clever Point.

«Η συμμετοχή μας στο δίκτυο Clever Point μας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια νέα, χρήσιμη υπηρεσία στην καθημερινή λειτουργία των πρατηρίων μας, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία τους σε σημεία εξυπηρέτησης πολλαπλών αναγκών», αναφέρει η Ιωάννα Ρούσσου, υπεύθυνη marketing & επικοινωνίας της REVOIL.