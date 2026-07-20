Συνεργασία Coca-Cola Τρία Έψιλον και ΑΒ Βασιλόπουλος για την Ελάφρυνση Εκπομπών CO2

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρούν σε μία συνεργασία με σημαντική επίδραση και κοινό στόχο την κλιματική ουδετερότητα, συνδυάζοντας τις προσπάθειές τους για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη συνεργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας που καθορίζει το πεδίο κοινού δράσης, με τις δύο εταιρείες να επικεντρώνονται στη μείωση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές, τον εξοπλισμό και τις συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν την πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει για αυτές τις τρεις κύριες κατηγορίες εκπομπών.

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Οι κύριοι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν:

τη μείωση εκπομπών CO2 από τον εγκατεστημένο ψυκτικό εξοπλισμό στα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος

τη μείωση εκπομπών CO2 από τις μεταφορές προϊόντων , μέσω της εφαρμογής βελτιωμένων πρακτικών μεταφοράς

την προώθηση βιώσιμων συσκευασιών για την ελάφρυνση των απορριμμάτων συσκευασίας και την αύξηση της ανακυκλωσιμότητας, μέσω λύσεων που περιορίζουν τη χρήση συσκευασιών και μειώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο Svetoslav Atanasov, γενικός διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Η μείωση των εκπομπών CO2 σε όλη την αλυσίδα αξίας μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και βασικό πυλώνα του οράματος του ομίλου Coca-Cola HBC για μηδενικές εκπομπές έως το 2040. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως αυτή που έχουμε δημιουργήσει με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η κοινή μας πρωτοβουλία είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Λαβίδας, CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος, ανέφερε: «Με κοινό στόχο τις μηδενικές εκπομπές έως το 2040, στην ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργαζόμαστε με την Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη μείωση του συνολικού μας περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μόνο μέσω συνεργασιών και κοινών πρακτικών που προάγουν την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη κατανάλωση πόρων μπορούμε να επιτύχουμε θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ευχαρίστησή μας να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η κοινή δράση, όπως αποτυπώνεται στο μνημόνιο συνεργασίας, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους ευρύτερους κλιματικούς στόχους που έχουν θέσει οι δύο εταιρείες για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο της δέσμευσης του ομίλου Coca-Cola HBC για κλιματική ουδετερότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040, υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση των άμεσων εκπομπών στο ελάχιστο και συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές της για την εξάλειψη έως και του 90% του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από έμμεσες εκπομπές.

Αντίστοιχα, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιδιώκει, έως το 2050, μείωση 83% των εκπομπών $CO_2e$ και 17% αφαίρεση άνθρακα, μέσω συστηματικής συνεργασίας με το δίκτυο προμηθευτών της.