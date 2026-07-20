Σχοινάς: Προσλήψεις 40 νέων στελεχών στον ΕΦΕΤ – Τα τρόφιμα στην Ελλάδα ελέγχονται

Την ενίσχυση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με 40 νέα στελέχη προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΤ. Τον υπουργό συνόδευσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

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Ο υπουργός χαρακτήρισε τον ΕΦΕΤ βασικό πυλώνα του συστήματος διατροφικής ασφάλειας της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά τρόφιμα και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικό τομέα, ενώ, ως τουριστική χώρα, υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες.

Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ο ρόλος και οι ανάγκες του ΕΦΕΤ, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυσή του με πόρους και προσωπικό. «Ο ΕΦΕΤ, στα περίπου 20 χρόνια παρουσίας του, έχει καταφέρει να αποτελεί βασικό πυλώνα αυτού του συστήματος για τη διατροφική ασφάλεια στη χώρα μας», τόνισε.

Ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε ότι δρομολογείται και τίθεται σε προτεραιότητα η πρόσληψη επιπλέον 40 στελεχών για τον ΕΦΕΤ, τα οποία, όπως είπε, «θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο».

«Εδώ δίνουμε μια μάχη για το καλό της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι αυτή η μάχη για τα ποιοτικά τρόφιμα, τα ασφαλή τρόφιμα, χρειάζεται και στρατιώτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κοινωνία η εγγύηση πως τα τρόφιμα στην Ελλάδα ελέγχονται, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται τους κανόνες και οι καταναλωτές να απολαμβάνουν υπεύθυνα την ποιότητα που εγγυάται το κράτος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας, παρουσίασε τις δραστηριότητες του Φορέα και τον σχεδιασμό του για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Ζαμπέλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη του υπουργείου προς τον ΕΦΕΤ και τις δραστηριότητές του, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η βελτίωση του συστήματος που ήδη υπάρχει, ώστε να προασπίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα συμφέροντα του Έλληνα καταναλωτή.

Όπως ανέφερε, αυτή η προστασία αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την αντιμετώπιση της απάτης και της νοθείας, αλλά και την ενημέρωση για το τι μπορεί να καταναλώνει ο πολίτης, ώστε να έχει καλή ποιότητα ζωής και να προασπίζει γενικότερα την υγεία του.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ ενημέρωσε το κ. Σχοινά ότι από τη νέα σχολική χρονιά, τον Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσει επιπλέον ένα πρόγραμμα ελέγχων στα κυλικεία των σχολείων.

Για τη διαδικασία των ελέγχων, εξήγησε ότι ο ΕΦΕΤ αξιολογεί την επικινδυνότητα των τροφίμων και των επιχειρήσεων με τρεις τρόπους. Ο πρώτος αφορά τους τακτικούς ελέγχους, τα προγράμματα των οποίων καταρτίζονται με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και την επικινδυνότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, ο Φορέας πραγματοποιεί περίπου 10.000 ελέγχους τον χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι έλεγχοι άλλων υπηρεσιών που συμμετέχουν στο ευρύτερο δίκτυο. Από αυτούς, περίπου 6.500 έως 7.000 είναι τακτικοί.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά την αξιολόγηση των καταγγελιών και των αναφορών που υποβάλλονται στον ΕΦΕΤ, από τις οποίες προκύπτουν περίπου 1.000 έλεγχοι τον χρόνο.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενημέρωση και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εξήγησε, όταν κάποιο τρόφιμο ή κάποια επιχείρηση εντοπίζονται ως προβληματικά στο εξωτερικό και προϊόντα έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα, ο ΕΦΕΤ ενημερώνεται και πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους. Αντίστοιχα, όταν εντοπίζεται στην Ελλάδα πρόβλημα σε επιχείρηση που εξάγει προϊόντα, ενημερώνεται η ΕΕ, ώστε να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών-μελών.

Τέλος, ο κ. Ζαμπέλας αναφέρθηκε στις οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλει ο ΕΦΕΤ. Όπως τόνισε, τα πρόστιμα ανέρχονται περίπου σε 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ εισπράττεται περίπου το 60% έως 70% του συνολικού ποσού. Ο ίδιος χαρακτήρισε το ποσοστό ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις και τις καθυστερήσεις.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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