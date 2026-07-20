Τέσσερις διεθνείς διακρίσεις για την Alpha Bank – Β. Ψάλτης: «Επιλέξαμε συνειδητά ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης»

«Οι διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί δεν αναγνωρίζουν μόνο τα αποτελέσματά μας, αλλά επιβραβεύουν τη στρατηγική και τις επιλογές που τα έφεραν. Επιλέξαμε συνειδητά ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας με πειθαρχία το κεφαλαιακό μας απόθεμα, χτίζοντας νέες δυνατότητες μέσα από στοχευμένες εξαγορές και μια -μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα- συνεργασία με τη UniCredit. Η αναγνώριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Alpha Bank.

Με τα παραπάνω λόγια ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης συνόψισε τη στρατηγική που οδήγησε τον Όμιλο στις τέσσερις διεθνείς διακρίσεις των Euromoney Awards for Excellence 2026. Η Alpha Bank αναδείχθηκε Best Bank in Greece και Best Bank in Diversity & Inclusion, ενώ η AXIA, μέλος του Ομίλου, τιμήθηκε ως Best Bank for Research και Best Investment Bank for Real Estate and Hospitality, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της τράπεζας να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της επενδυτικής τραπεζικής.

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Υπέρβαση των βασικών οικονομικών και στρατηγικών στόχων

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση οι διακρίσεις συμπίπτουν με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου 2023-2025, περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τη Euromoney, η Alpha Bank υπερέβη τους βασικούς οικονομικούς και στρατηγικούς της στόχους. Η επιτροπή αξιολόγησης χαρακτήρισε την Alpha Bank ως την ελληνική τράπεζα που ξεχώρισε περισσότερο το 2025 («the standout performer in Greece»), επισημαίνοντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με σαφή διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις στρατηγικές κινήσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξαγορά της AstroBank, που ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της Alpha Bank στην Κύπρο, η ένταξη της AXIA στον Όμιλο, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η οποία, σύμφωνα με τη Euromoney, μεταβάλλει ουσιαστικά τη θέση της τράπεζας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Οι διακρίσεις

Ειδικότερα η Alpha Bank αναδείχθηκε Best Bank in Greece στα φετινά Euromoney Awards for Excellence, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, κερδίζοντας παράλληλα και τη διάκριση Best Bank in Diversity & Inclusion. Στο σύνολό του, ο Όμιλος τιμήθηκε με τέσσερις διακρίσεις, καθώς η AXIA αναγνωρίστηκε ως Best Bank for Research και ως Best Investment Bank for Real Estate and Hospitality, μία διεθνής αναγνώριση για τη στρατηγική επιλογή της Alpha Bank να εντάξει την AXIA στον Όμιλο δημιουργώντας μία από τις ισχυρότερες πλατφόρμες επενδυτικής τραπεζικής και έρευνας στην ελληνική αγορά.

Η ομάδα αξιολόγησης της Euromoney αναγνώρισε την Alpha Bank ως την ελληνική τράπεζα που ξεχώρισε περισσότερο το 2025 («the standout performer in Greece»), επισημαίνοντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον ανταγωνισμό.

Τα κριτήρια επιλογής

Για το βραβείο Best Bank, η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αξιολόγησε τη στρατηγική και τα οικονομικά αποτελέσματα, τις επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, και την ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη σε όλο το εύρος δραστηριότητας της τράπεζας. Στην κατηγορία Diversity & Inclusion αξιολογήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της τράπεζας για την καλλιέργεια της κουλτούρας συμπερίληψης. Στην κατηγορία Best Bank for Research, που αφορά την AXIA αναγνωρίστηκαν το βάθος των μελετών και η συνάφειά τους με τις ανάγκες κάθε πελάτη. Από την άλλη, στην κατηγορία του Investment Banking αξιολογούνται στοιχεία όπως η επιτυχής υλοποίηση σύνθετων συναλλαγών και το εύρος των υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών, μεταξύ άλλων.

Κορυφαία Διάκριση και στον τομέα του Diversity & Inclusion

Τη στρατηγική της δέσμευση για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, ανέδειξε η διάκριση της τράπεζας στην κατηγορία Best in Diversity & Inclusion. Ξεχώρισαν πρωτοβουλίες της Alpha Bank, όπως η ενεργοποίηση Communities of Change, αλλά και τα πολυεπίπεδα προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών και προσέλκυσης νέου ταλέντου στην τράπεζα. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεπή επένδυση της Alpha Bank σε μια κουλτούρα όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να συνεισφέρει και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.

ΑΧΙΑ: Η κορυφαία ομάδα ανάλυσης της ελληνικής αγοράς

Η συντακτική ομάδα των Euromoney Awards for Excellence αναγνώρισε την AXIA ως Best Bank for Research, επισημαίνοντας ότι η ερευνητική της ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική και κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με την αξιολόγηση μεταξύ άλλων καλύπτει εταιρείες που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 97% της ημερήσιας χρηματιστηριακής συναλλακτικής δραστηριότητας της ελληνικής αγοράς και συνδυάζει καθημερινή επαφή με τις διοικήσεις των εταιρειών και τους επενδυτές, μετατρέποντας την ανάλυση σε άμεσα αξιοποιήσιμη επενδυτική πληροφόρηση.

Στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων, ο Deputy CEO της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «οι τιμητικές αυτές διακρίσεις επιβραβεύουν τη συλλογική προσπάθεια και τη συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου και αφορούν την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, την ενίσχυση των μονάδων παραγωγής προϊόντων και την επένδυση στις τεχνολογικές μας υποδομές, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις πηγές εσόδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της ΑΧΙΑ, ο Γιώργος Λινάτσας, Chief of Investment Banking της Alpha Bank και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΙΑ, δήλωσε ότι «πρόκειται για άλλη μια διεθνή αναγνώριση της εικοσαετούς μας πορείας που οδήγησε στην ανάπτυξη της κορυφαίας εταιρίας επενδυτικής τραπεζικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πλέον, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με επιπλέον εργαλεία, ενώ διατηρούμε ισχυρή τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά που έχουμε αναπτύξει».

Με τη σειρά της, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, για τη διάκριση Best Bank in Diversity & Inclusion ανέφερε ότι «στην Alpha Bank, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν είναι απλώς εταιρική πολιτική, είναι μέρος της κουλτούρας και βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director της ΑΧΙΑ & Co-Head του Investment Banking, ανέφερε ότι «σε μια αγορά όπου το αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον συναντά σημαντική πολυπλοκότητα στην υλοποίηση των συναλλαγών, η διάκριση αυτή αποτυπώνει την ικανότητά να μετουσιώνουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον σε επιτυχώς ολοκληρωμένες συναλλαγές».