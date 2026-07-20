Τασούλας:-Η-επίλυση-του-κυπριακού-παραμένει-κορυφαία-προτεραιότητα-της-ελληνικής-εξωτερικής-πολιτικής

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«Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και προσθέτει ότι «Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Πενήντα δύο χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, κατά παραβίαση κατάφωρη του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το οδυνηρό τραύμα της κατοχής μεγάλου τμήματος της χώρας από τουρκικά στρατεύματα και όλες τις τραγικές συνέπειες που αυτή προκάλεσε.

Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα – Κυπρίους και Ελλαδίτες – που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου.

Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.

Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη.

Σε συντονισμό και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο την επανένωση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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