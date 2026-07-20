«Ταύρος» η Goldman Sachs για τις ελληνικές τράπεζες – Ψηλώνει τιμές στόχους

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της πριν τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, αναμένοντας ισχυρές επιδόσεις, ιδιαίτερα στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).

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Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της πριν τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, αναμένοντας ισχυρές επιδόσεις, ιδιαίτερα στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).

Σύμφωνα με τον οίκο, η πορεία των επιτοκίων της αγοράς έχει διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις παραδοχές στις οποίες είχαν βασιστεί οι διοικήσεις των τραπεζών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αναβαθμίσεις του guidance για το 2026, κυρίως από τη Eurobank και την Εθνική. Η Goldman βλέπει παράλληλα περιθώρια θετικών εκπλήξεων με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, εκτιμώντας ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους και των τεσσάρων τραπεζών το 2027 και το 2028 μπορούν να κινηθούν υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται αφενός στην προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι είχε προηγουμένως προεξοφληθεί και αφετέρου στη γρήγορη ανατιμολόγηση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, η οποία επιτρέπει την ταχύτερη αποτύπωση των μεταβολών των επιτοκίων στα έσοδά τους.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή εικόνα στο β’ τρίμηνο, η Goldman αναμένει ο δείκτης CET1 να παραμείνει σταθερός ή να υποχωρήσει οριακά σε τριμηνιαία βάση. Η ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου μέσω της κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWAs), ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Νέες τιμές στόχοι

Έτσι, οι αναλυτές αυξάνουν την τιμή στόχο για την Eurobank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ με σύσταση buy, για την ΕΤΕ στα 18,50 από 18 με ουδέτερη σύσταση, για την Alpha στα 5,20 ευρώ με σύσταση buy από 5,10 και για την Πειραιώς στα 11,25 από 11 ευρώ επίσης με σύσταση buy.