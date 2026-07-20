Χατζηδάκης-από-Κύπρο:-Η-επανένωση-του-νησιού-είναι-η-μόνη-λύση-που-έχουμε-μπροστά-μας

Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στο νησί.

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Σε δήλωσή το ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Τιμούμε σήμερα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους όσους έπεσαν για την απόκρουση της τουρκικής εισβολής το 1974. Τιμούμε επίσης και όλους όσους αγωνίστηκαν σε αυτή τη μάχη που ήταν μια μάχη για την ελευθερία και για το δίκαιο. Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση, που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, για μια δίκαια και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μην έχετε καμία αμφιβολία, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο μαζί με τον κυπριακό ελληνισμό σε αυτόν τον αγώνα, που είναι αγώνας που ενώνει όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».



- sofokleous10.gr

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