«Χτύπημα» 34% στα κέρδη α’ τριμήνου της Ryanair – Πιέσεις για τη μετοχή

Πλήγμα 34% δέχτηκαν τα κέρδη πρώτου τριμήνου της Ryanair λόγω της καθυστέρησης των κρατήσεων από τους καταναλωτές εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πλήγμα 34% δέχτηκαν τα κέρδη πρώτου τριμήνου της Ryanair λόγω της καθυστέρησης των κρατήσεων από τους καταναλωτές εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική εταιρεία είδε τα κέρδη της μετά φόρων στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου να μειώνονται στα 538 εκατ. ευρώ, από 820 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε επίσης κατά 11% στα 3,81 δισ. ευρώ, όμως η μετοχή της κατρακυλά 6% στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

«Τα ναύλα του πρώτου τριμήνου (τα οποία επωφελήθηκαν από ένα πλήρες Πάσχα τον Απρίλιο του 2025) χρειάστηκαν τόνωση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε διστακτικότητα των καταναλωτών, ανησυχίες για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ, οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερημένες κρατήσεις», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Mάικλ Ο΄Λίρι.

Ο CEO πρόσθεσε ότι η «συντηρητική πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου» της εταιρείας την προστατεύει από την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, δίνοντάς της ένα «πλεονέκτημα κόστους έναντι όλων των άλλων ανταγωνιστών της ΕΕ».

Η Ryanair εξέδωσε συντηρητικό guidance για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους, ενώ, τα κέρδη μετά φόρων παραμένουν «εξαιρετικά ευαίσθητα» στις δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ανέφερε η εταιρεία.

«Παρά την πρόσφατη, ελαφρά αύξηση των όγκων και τη μικρότερη τόνωση, οι τιμές του δεύτερου τριμήνου παρουσιάζουν μέτρια πτωτική τάση (σε ετήσια βάση) και το τελικό αποτέλεσμα των ναύλων του πρώτου εξαμήνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ των κρατήσεων που θα φτάσουν κοντά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε ο Ο’Λίρι.

«Όπως είναι φυσιολογικό στις αρχές του έτους, έχουμε μηδενική ορατότητα για το δεύτερο εξάμηνο, επομένως παραμένει πολύ νωρίς για να παρέχουμε οποιαδήποτε ουσιαστική πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2027» συμπλήρωσε.