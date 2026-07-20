15.400-λίτρα-για-1-κιλό-βοδινό:-Το-κρυφό-κόστος-των-τροφίμων-σε-νερό

Από τον καφέ και το γάλα μέχρι το κρέας, η παραγωγή των τροφίμων απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού, αναδεικνύοντας τη σημασία του υδατικού αποτυπώματος σε μια εποχή αυξανόμενης λειψυδρίας.

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Πίσω από κάθε τρόφιμο που φτάνει στο πιάτο μας κρύβεται μία πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού από αυτή που φανταζόμαστε. Ένα φλιτζάνι καφέ αντιστοιχεί σε περίπου 140 λίτρα νερού, ένα ποτήρι γάλα σε περίπου 250 λίτρα, ενώ για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος απαιτούνται κατά μέσο όρο περισσότερο από 15.000 λίτρα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του νερού δεν είναι ορατό στον καταναλωτή, καθώς χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την καλλιέργεια των ζωοτροφών και την άρδευση των καλλιεργειών μέχρι την επεξεργασία των προϊόντων.

Καθώς η λειψυδρία επηρεάζει ολοένα περισσότερες περιοχές του πλανήτη και οι πιέσεις στους υδάτινους πόρους εντείνονται, το λεγόμενο υδατικό αποτύπωμα (water footprint) αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική παραγωγή, το διεθνές εμπόριο τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), η γεωργία ευθύνεται για περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων απολήψεων γλυκού νερού, γεγονός που αναδεικνύει τον καθοριστικό της ρόλο στη διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Η νέα έκθεση The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture 2025 προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, η υποβάθμιση των εδαφών και η κλιματική αλλαγή εντείνουν τις πιέσεις στους υδάτινους πόρους, καθιστώντας την αποδοτικότερη χρήση του νερού μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το υδατικό αποτύπωμα (water footprint), δηλαδή η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται για την παραγωγή ενός προϊόντος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Δεν αφορά μόνο το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση, αλλά και το νερό της βροχής που απορροφάται από τις καλλιέργειες, καθώς και το νερό που απαιτείται για την αραίωση των ρύπων που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία. Οι επιστήμονες μιλούν πλέον για «εικονικό νερό» (virtual water), δηλαδή το νερό που μεταφέρεται ουσιαστικά μαζί με τα προϊόντα που διακινούνται στο διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του ΟΟΣΑ, περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου εμπορίου εικονικού νερού συνδέονται με αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

Οι διαφορές μεταξύ των τροφίμων είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με το Water Footprint Network, για την παραγωγή 1 κιλού βοδινού κρέατος απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 15.400 λίτρα νερού, ποσότητα σχεδόν τετραπλάσια από εκείνη που απαιτείται για το χοιρινό και περίπου τετραπλάσια έως πενταπλάσια σε σχέση με το κοτόπουλο. Αντίστοιχα, για 1 κιλό σοκολάτας απαιτούνται περίπου 24.000 λίτρα νερού, για 1 κιλό τυριού περίπου 5.000 λίτρα, ενώ ένα φλιτζάνι καφέ αντιστοιχεί σε περίπου 140 λίτρα νερού. Ακόμη και ένα ποτήρι γάλα «κρύβει» περίπου 250 λίτρα νερού, ενώ ένα κιλό ρυζιού απαιτεί περίπου 3.400 λίτρα νερού για να παραχθεί.

Οι μεγάλες αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στον τρόπο παραγωγής. Στα ζωικά προϊόντα, το μεγαλύτερο μέρος του υδατικού αποτυπώματος δεν αφορά το νερό που πίνουν τα ζώα, αλλά εκείνο που χρειάζεται για την παραγωγή των ζωοτροφών. Σύμφωνα με το Water Footprint Network, περίπου το 98% του συνολικού υδατικού αποτυπώματος της κτηνοτροφίας προέρχεται από την καλλιέργεια των φυτών που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή και όχι από την άμεση κατανάλωση νερού στα εκτροφεία.

Η σημασία του υδατικού αποτυπώματος δεν περιορίζεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι η διεθνής εμπορία τροφίμων μεταφέρει ουσιαστικά και μεγάλες ποσότητες «εικονικού νερού» από χώρα σε χώρα, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπου οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται ήδη υπό πίεση. Η νέα ευρωπαϊκή μελέτη The water footprints of global food and agriculture trade, που δημοσιεύθηκε το 2025, αναφέρει ότι η αύξηση του πληθυσμού και η μεταβολή των διατροφικών προτύπων οδηγούν σε συνεχώς υψηλότερη ζήτηση για τρόφιμα με μεγάλο υδατικό αποτύπωμα, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων και το διεθνές εμπόριο.